2023 seçimleri için son diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyaseti bırakma sinyali!

"ALTILI MASAYI HEP BİRLİKTE ÇÖKERTECEĞİZ"











"KUTLU BAYRAĞI GENÇLERE TESLİM EDECEĞİZ"

"YARIN PUTİN İLE BİR GÖRÜŞMEM VAR"

Samsun'da tamamlanmış olan projelerin açılışı için şehre gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son kez aday olarak yer alacağını duyurdu. Milletten alacakları destekle Türkiye Yüzyılı inşasını başlatmak istediklerini vurgulayan Erdoğan, daha sonrasında kutlu bayrağı gençlere teslim edeceklerini söyledi. Bir süre önce başlatılan bir takım projelerin açılış töreni için Samsun'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken son 20 yıl içerisinde yapılan tüm yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Bölgede alanı dolduran 100 bin kişiye seslenen Erdoğan, toplamda 5 milyar 880 milyon liradan fazla yatırım bedeline sahip 244 ayrı projede açılış yapacağını söyledi ve konuşmasında “Laf değil icraat yapıyoruz” ifadelerini kullandı.20 yıllık iktidarda sayısız örnekle mücadele ettiklerini ve teröristlerden ekonomik suikastçılara kadar her türlü katile karşı milletimizin bekasını savunduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde onları çökerttik mi? İnlerine gireceğiz. Biz girdik, şimdi bu mecliste terör örgütlerinin uzantıları var. 2023'te bu uzantıları birlikte temizlemeye hazır mıyız? Bu altılı masayı hep birlikte çökerteceğimize inanıyorum." dedi.Türkiye Yüzyılı ile birlikte daha büyüttükleri bir atılım hakkında mjdeli bir haber paylaşmak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yılında ülkemizden adımıza son kez destek alacağımız, bayrağını teslim edeceğimiz güçlü bir Türkiye asrını inşa etmeye başlayacağız ve onları gençlerimize teslim edeceğiz." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu yollara ithalat danışmanları ile çıkmadık, buyurun. Gözümüz ve gönlümüz her zaman vatanımızdadır. Dünyanın yakından takip ettiği bir ülke haline getirdik. Tahıl reyonunu açtık. Dünya çapında tahıl gönderiyoruz. Yarın Putin ve Zelensky ile buluşup neler yapabileceğimizi tartışacağız. Biz dünyanın yanındayız. İthal ürünlerle olmaz. Olay bu. Unutma. Her seçim, milletlerin tarihinde bir dönüm noktasıdır." ifadalerini kullanırken aynı zamanda ülke tarihindeki en büyük kalkınma ve demokrasi ile ilgili hareketi de kendilerinin başlattıklarına dikkati çekti ve konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. "“Bir taraftan üzerine atılan her örtülü senaryoyu yerle bir ettik. Ülkemizi her alanda öne çıkaracak iş ve hizmetleri ortaya koyduk. Gelişmiş ülkelerin imrendikleri bir hizmet altyapısı kuruldu. Türkiye artık emir alan değil de , emir veren bir ülke haline geldi. Salgın krizi sürecinde sağlık sisteminin gücünü hep birlikte görebildik. Aşılarımızı ve ilaçlarımızı dünyanın her yerine gönderiyoruz. Çünkü biz vericiyiz. "Veren el, alan elden hayırlıdır."