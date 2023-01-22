2023 sıfır faiz yılı olacak! O banka para arayana, borcu olana 20.000 TL faizsiz kredi veriyor! Sona kalan pişman olacak

Akbank, 20.000 TL'ye kadar varan %0 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vermeye başladı
AKBANK, MÜŞTERİLERİNE ÖNEMLİ BİR KAMPANYA DAHA SUNUYOR
Akbank, müşterilerine %0 faiz oranında 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Kampanya, 20 Aralık 2022- 13 Ocak 2023 tarihleri arasında yalnızca Mobil uygulama üzerinden yapılan işlemler için geçerli olacak. Bu kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, mobil uygulama üzerinden kaydını yaptırmalı ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmalıdır.
Aynı zamanda, vatandaşlar 17 Ekim 2022- 31 Ocak 2023 tarihleri arasında 10.000 TL taksitli avans başvurusunda bulunabilecekler. Bu kampanyadan yararlanmak için, yeni müşterilerin ilk kez Axess veya Wings karta başvurması gerekmektedir ve 23 Ocak tarihine kadar onay almaları gerekmektedir. Akbank, müşterilerine önemli bir kampanya daha sunuyor. Banka, 20.000 TL'ye kadar varan ihtiyaç kredisi vermeye başlıyor ve bu kredileri %0 faiz ile sunuyor. Kampanya, 20 Aralık 2022- 13 Ocak 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Ayrıca, banka müşterilerine 10.000 TL taksitli avans imkanı da sunuyor. Bu avanslar 17 Ekim 2022- 31 Ocak 2023 tarihleri arasında alınabilecek.
Bu kampanya, Akbank Mobil uygulaması üzerinden yapılacak işlemlerle aktifleştirilebilecek. Yeni müşteriler, Akbank Mobil üzerinden kaydını gerçekleştirerek %0 faizli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek. Ayrıca, Akbank şubelerinden de kampanyadan yararlanmak mümkün. 10.000 TL taksitli avans için ise, koşullar biraz daha farklı. Yeni Akbank üyeleri, ilk kez Axess veya Wings kartı başvurusunda bulunmalı ve 23 Ocak tarihine kadar onay almalılar. Bu kampanyalar, Akbank'ın müşterilerine ciddi anlamda avantajlar sunuyor. 0 faizli kredi ve taksitli avans imkanları, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada ciddi anlamda kolaylık sağlıyor. Bu kampanyaların süresi sınırlı olduğu için, ilgilenen müşterilerin en kısa sürede başvuruda bulunması öneriliyor.