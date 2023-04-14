2023 SSK, SGK, Bağ-Kur EYT ilk maaş ödemesi ile 2 bin lira ikramiye ödemeleri başladı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli maaşı almaya hak kazanan 2,25 milyon vatandaş maaş ödemeleri hakkında tarihi yakından takip ediyor. Emeklilik başvurularını SGK
ve e-devlet üzerinden tamamlayan EYT
üyelerinden ilk mnaaş ödemeleri başlatıldı. Çalışma Bakanlığı'nın yakın tarihli bir açıklamasına göre, 1999 yılından önce sigortalılık şartlarını yerine getiren ve 5.000'den fazla ikramiye günü olan EYT'liler maaşlarını banka hesapları üzerinden alabilirler.
EYT İLK MAAŞ ÖDEMESİ BAŞLATILDI!
İşlemi tamamlayan EYT üyeleri 14 Nisan 2023'ten itibaren hem maaş hem de Ramazan Bayramı için hazırlanan bayram ikramiyelerini alabilecekler. Tüm emeklilerde olduğu gibi EYT üyelerine de 2.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek.
EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Çalışma Bakanlığı'nın bayram öncesi yatırılacağını söylediği maaşlar ve aynı zamanda bayram ikramiyelerine ilişkin tarihler belirlend. 2023 yılı Nisan ayına yönelik ödemeler şu şekilde:
SSK kapsamında maaş alacak EYT'liler;
- Ödeme günleri 17, 18, 19, 20 olanlar 14/04/2023 - Ödeme günleri 21, 22, 23 olanlar 15/04/2023 - Ödeme günleri 24, 25, 26 olanlar 16/04/2023
BAĞKUR kapsamında maaş alacak EYT'liler;
- Ödeme günleri 25 ve 26 olanların 17/04/2023 - Ödeme günleri 27 ve 28 olanların 18/04/2023 Emekli Sandığı kapsamında maaş alacak EYT'liler 19/4/2023 tarihinde maaşlarını alabilecekler.
BAYRAM İKRAMİYESİ OLARAK 2 BİN TL ÖDENECEK!
24 Mart'ta AK Partili Mustafa Elitaş, emekliler için 1.100 TL olan izin ödeneğinin 2.000 TL'ye çıkarılacağını açıkladı. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda her biri için 2.000 TL ikramiye alacaklar. EYD kapsamında emekli olanlar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli bu programdan yararlanacak.