











Dün gece saatlerinde 2023'te Hall of Fame'e girebilecek aday isimler açıklandı. Listede kimler yok ki... İşte o büyülü listede öne çıkan isimler: Pau GasolDirk Nowitzki Tony Parker Gregg Popovich Dwyane Wade Chauncey Billups Becky Hammon Avrupalı oyuncular ve San Antonio kafilesi listenin dikkat çeken taraflarından. Pau Gasol, önümüzdeki yıl mart ayında Staples Center'da düzenlenecek törenle Lakers'ta giydiği 16 numaralı forma da emekli edilecek. İspanyol uzun, NBA'de forma giydiği yıllarda herkesin gönlünde taht kurmuştu. Kobe Bryant ile Lakers'ta 2009 ve 2010 yılında iki kez NBA Şampiyonluk yüzüğünü parmağına takmayı başarmıştı. Dirk Nowitzki'yi anlatmaya zaten kelimeler yetmez... O, belki de basketbol tarihinin en iyi Avrupalı oyuncusu. Onun için 2011 NBA Finalleri der susarız. Dwyane Wade ise Nowitzki ile NBA'nin kapısından aynı gün çıkmıştı. İki kez Alman oyuncu ile NBA Finalleri'nde kapışmış. Sonuç 1-1, yani dostluk kazanmıştı.