SPOR
22 Aralık 2022 - 18:41

2023'te Hall of Fame'e girebilecek aday isimler açıklandı...

2023'te Hall of Fame'e girebilecek aday isimler açıklandı. Listede kimler yok ki... İşte o büyülü listede öne çıkan isimler...

SPOR
22 Aralık 2022 - 18:41
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2023'te Hall of Fame'e girebilecek aday isimler açıklandı...


Dün gece saatlerinde 2023'te Hall of Fame'e girebilecek aday isimler açıklandı. Listede kimler yok ki... İşte o büyülü listede öne çıkan isimler:

Pau Gasol



Dirk Nowitzki

Tony Parker

Gregg Popovich

Dwyane Wade

Chauncey Billups

Becky Hammon

 

Avrupalı oyuncular ve San Antonio kafilesi listenin dikkat çeken taraflarından.

 

Pau Gasol, önümüzdeki yıl mart ayında Staples Center'da düzenlenecek törenle Lakers'ta giydiği 16 numaralı forma da emekli edilecek. İspanyol uzun, NBA'de forma giydiği yıllarda herkesin gönlünde taht kurmuştu. Kobe Bryant ile Lakers'ta 2009 ve 2010 yılında iki kez NBA Şampiyonluk yüzüğünü parmağına takmayı başarmıştı.

 

Dirk Nowitzki'yi anlatmaya zaten kelimeler yetmez... O, belki de basketbol tarihinin en iyi Avrupalı oyuncusu. Onun için 2011 NBA Finalleri der susarız. 

 

Dwyane Wade ise Nowitzki ile NBA'nin kapısından aynı gün çıkmıştı. İki kez Alman oyuncu ile NBA Finalleri'nde kapışmış. Sonuç 1-1, yani dostluk kazanmıştı.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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