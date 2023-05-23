2023 TUS tercihleri bekleyenlere müjdeli haber geldi! ÖSYM duyurdu: O tarihte tercih yapılacak!

Henüz resmi bir açıklama yapılmadığından dolayı TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Tercihlerin başlama tarihi ve süresi, ÖSYM tarafından TUS tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte duyurulacaktır. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "https://ais.osym.gov.tr
" adresinden bireysel olarak gerçekleştirebilecekler. Tercihler elektronik ortamda T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapılacaktır.
Her aday en fazla 30 tercih yapma hakkına sahiptir. Ancak, adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının tamamını kullanmak zorunda değillerdir. Tercihlerdeki sıralama ve tercih sayısı, adayların tercih stratejilerine bağlı olarak değişebilir.
TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan http://www.osym.gov.tr
adresinden öğreneceklerdir. Yerleştirme işlemleri, adayların puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları dikkate alınarak bilgisayar tarafından gerçekleştirilecektir. TUS sonuçlarına göre yerleştirme veya ek yerleştirme işlemi yapılabilmesi için adayların yabancı dil yeterliliği ve mesleği yapma yetkisine sahip olması, yani diplomasının Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olması gerekmektedir. Yabancı dil yeterliliği sağlayamayan adaylar, yerleştirme yapılsa bile ilgili kurum tarafından atanmayacaktır. Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresi boyunca ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan tercih kılavuzundan faydalanmalıdır. Bu kılavuz, tercihlerin nasıl yapılacağı ve dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi içermektedir.