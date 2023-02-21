2023 TUS ve YDUS sınavları hakkında yeni karar: İleri bir tarihe ertelendi!







2023 TUS VE YDUS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 TUS ve YDUS sınavları hakkında yeni kararı açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapana Bakan Koca, her iki sınavın da ileri bir tarihte yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.Bakan Fahrettin Koca, daha öncesinde 26 Mart günü yapılacağı söylenen Tıpta Uzmanlık Sınavının 15 Nisan tarihinde gerçekleştirileceğini belirtirken, 6 Mayıs günü yapılacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının da alınan yeni kararla birlikte 4 Haziran'a ertelendiğini kaydetti.Bakan Koca, açıklamasının devamında şu anda toplum olarak değerlendirmelerinin tamamen deprem bölgesindeki sağlık hizmetleriyle ilgili olduğunu ifade etti.