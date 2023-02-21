SAĞLIK
21 Şubat 2023 - 16:35

2023 TUS ve YDUS sınavları hakkında yeni karar: İleri bir tarihe ertelendi!

26 Mart tarihinde düzenlenmesi planlanan Tıpta Uzmanlık Sınavı ile 6 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı hakkında yeni bir karar alındı. Bakan Fahrettin Koca, her iki sınavında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

SAĞLIK
21 Şubat 2023 - 16:35
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2023 TUS ve YDUS sınavları hakkında yeni karar: İleri bir tarihe ertelendi!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 TUS ve YDUS sınavları hakkında yeni kararı açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapana Bakan Koca, her iki sınavın da ileri bir tarihte yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

2023 TUS VE YDUS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Fahrettin Koca, daha öncesinde 26 Mart günü yapılacağı söylenen Tıpta Uzmanlık Sınavının 15 Nisan tarihinde gerçekleştirileceğini belirtirken, 6 Mayıs günü yapılacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının da alınan yeni kararla birlikte 4 Haziran'a ertelendiğini kaydetti.



2023 TUS ve YDUS sınavları ertelendi

Bakan Koca, açıklamasının devamında şu anda toplum olarak değerlendirmelerinin tamamen deprem bölgesindeki sağlık hizmetleriyle ilgili olduğunu ifade etti.

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Elvan ÇILDIR
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