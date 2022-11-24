EKONOMİ
24 Kasım 2022 - 03:28

2023 yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Rekor oran açıklandı, A'dan Z'ye indirim kapıda!

TÜİK tarafından daha önce açıklanan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de de yayımlandı. Yüzde 122,93'lük oran için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak ediliyor.

EKONOMİ
24 Kasım 2022 - 03:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
2023 yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Rekor oran açıklandı, A'dan Z'ye indirim kapıda!


Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak açıklanmıştı. Bu oranın birçok vergiye ve harca getireceği zamlar vatandaşların gözünü korkutuyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden değerleme oranında indirim ya da zam yapma hakkı bulunuyor. Türkiye, yeniden değerleme oranında indirim yapılacak mı beklerken Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile konu netleşti.

2022 yılında yüzde 36,5 olan yeniden değerleme oranı 2023 yılında yüzde 122,93 olarak uygulanacak. Ekim ayında enflasyon rakamlarında sert bir yükseliş meydana geldi ve bir önceki aya göre yüzde 7,83, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 122,93 artış gerçekleşti.

Yeniden değerleme oranı değişmedi!



Türkiye’de birçok vergi, harç ve daha fazlasının ücretleri yeniden değerleme oranına göre belirlenmektedir. Geçtiğimiz yılın çok üzerinde bir orana ulaşan yeniden değerlemenin 2023 yılında yüzde 122,93 olarak uygulanmasıyla vergi ve harç fiyatları katlanarak artacak.

Yeniden değerleme oranı her yıl Kasım ayının ilk haftasında açıklanıyor. Hazine ve Maliye bakanlığı ise Resmi Gazete’de tebliğ yayınlayarak bu oranı kamuoyuna duyuruyor.

Resmi Gazete’nin 24 Kasım Perşembe 2022 tarihli sayısında yeniden değerleme oranına ilişkin tebliğ yer aldı. Tebliğ’de şu ifadeler yer aldı;

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edilmiştir “ denildi.

yeniden değerlemeYeniden değerleme oranında indirim yapılacak mı?

Vergi Usul Kanunu’na göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ya da yüzde 50 oranında artırma yetkisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullanarak yeniden değerleme oranını düşürmüştü. Cezalarda ise yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor ve aynen uygulanıyor.

Yeniden değerleme oranına ilişkin son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararını yeni yıl öncesinde Resmi Gazete’de ilan etmesi bekleniyor. İndirim yetkisi kullanılırsa vergi ve harçlarda uygulanması planlanan yeni rakamlar düşecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Piyasaların kaderini belirleyecek karar için geri sayım! TCMB Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasaların kaderini belirleyecek karar için geri sayım! TCMB Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Maliye Bakanlığından son dakika duyurusu! Ödemeler yıl sonuna kadar ertelendi!
Maliye Bakanlığından son dakika duyurusu! Ödemeler yıl sonuna kadar ertelendi!
Şu an işsizseniz 30 gün içerisinde hemen başvurun: 5 bin 136 lira maaş bağlanıyor
Şu an işsizseniz 30 gün içerisinde hemen başvurun: 5 bin 136 lira maaş bağlanıyor
O banka promosyon tutarını 45 bin TL'ye yükseltti! Promosyon ödemelerinde rekor kırıldı
O banka promosyon tutarını 45 bin TL'ye yükseltti! Promosyon ödemelerinde rekor kırıldı
İslam Memiş açıkladı! 50 lira birden fırlayacak: Doları olup altın alacaklara son fırsat tarihi verdi!
İslam Memiş açıkladı! 50 lira birden fırlayacak: Doları olup altın alacaklara son fırsat tarihi verdi!
Bakan Nebati'den enflasyonda tedrici düşüş beklentisi: 'Yakında gerçekleşecek!'
Bakan Nebati'den enflasyonda tedrici düşüş beklentisi: 'Yakında gerçekleşecek!'
Son Haberler
Fenomen dizi 7 yıl aranın ardından geri dönüyor! Demet Evgar müjdeledi: İşte yayın tarihi...
Fenomen dizi 7 yıl aranın ardından geri dönüyor! Demet Evgar müjdeledi:...
Sinan Akçıl'dan evliliğe yeşil ışık! Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle...
Sinan Akçıl'dan evliliğe yeşil ışık! Kendisinden 16 yaş küçük...
Kadrosunda yıldız isimler vardı! O dizi yılbaşını göremeden ekranlara veda edecek
Kadrosunda yıldız isimler vardı! O dizi yılbaşını göremeden ekranlara...
Yağlarınızdan kurtulmak için kahvenize 1 kaşık atmanız yeterli!
Yağlarınızdan kurtulmak için kahvenize 1 kaşık atmanız yeterli!
Bronşit, öksürük ve balgam sökmeye tek çözüm: Günde iki kez alın, hastalıktan eser kalmayacak!
Bronşit, öksürük ve balgam sökmeye tek çözüm: Günde iki kez alın,...
Merve Boluğur ile Mert Aydın, evliliklerini 5 dakikada noktaladı!
Merve Boluğur ile Mert Aydın, evliliklerini 5 dakikada noktaladı!
Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ten kalp atışlarını hızlandıran pozlar!
Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ten kalp atışlarını hızlandıran...
Ebru Polat, duştan sonra yatağında pembe havlusuna sarıldığı anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı..
Ebru Polat, duştan sonra yatağında pembe havlusuna sarıldığı anları...
Kuruluş Osman Olof kimdir, gerçek tarihte var mı? Kuruluş Osman Olof tarihte var mı?
Kuruluş Osman Olof kimdir, gerçek tarihte var mı? Kuruluş Osman Olof...
Piyasaların kaderini belirleyecek karar için geri sayım! TCMB Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasaların kaderini belirleyecek karar için geri sayım! TCMB Kasım...
Canlı yayındaki itiraf stüdyoya bomba gibi düştü! Kocam her gördüğü kadınla... Ağızlar açık kaldı!
Canlı yayındaki itiraf stüdyoya bomba gibi düştü! Kocam her gördüğü...
Maliye Bakanlığından son dakika duyurusu! Ödemeler yıl sonuna kadar ertelendi!
Maliye Bakanlığından son dakika duyurusu! Ödemeler yıl sonuna kadar...
Yaşadığım yerde toplanma alanı var mı? e-Devlet'ten tek tıkla öğrenin
Yaşadığım yerde toplanma alanı var mı? e-Devlet'ten tek tıkla öğrenin
Şu an işsizseniz 30 gün içerisinde hemen başvurun: 5 bin 136 lira maaş bağlanıyor
Şu an işsizseniz 30 gün içerisinde hemen başvurun: 5 bin 136 lira...
Hadise ve Seren Serengil kavgası alevlendi! Hadise ateş püskürdü: Taciz, tecavüz, şantaj...
Hadise ve Seren Serengil kavgası alevlendi! Hadise ateş püskürdü:...