2023 yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Rekor oran açıklandı, A'dan Z'ye indirim kapıda!







Yeniden değerleme oranı değişmedi!







Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak açıklanmıştı. Bu oranın birçok vergiye ve harca getireceği zamlar vatandaşların gözünü korkutuyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden değerleme oranında indirim ya da zam yapma hakkı bulunuyor. Türkiye, yeniden değerleme oranında indirim yapılacak mı beklerken Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile konu netleşti. 2022 yılında yüzde 36,5 olan yeniden değerleme oranı 2023 yılında yüzde 122,93 olarak uygulanacak. Ekim ayında enflasyon rakamlarında sert bir yükseliş meydana geldi ve bir önceki aya göre yüzde 7,83, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 122,93 artış gerçekleşti.Türkiye’de birçok vergi, harç ve daha fazlasının ücretleri yeniden değerleme oranına göre belirlenmektedir. Geçtiğimiz yılın çok üzerinde bir orana ulaşan yeniden değerlemenin 2023 yılında yüzde 122,93 olarak uygulanmasıyla vergi ve harç fiyatları katlanarak artacak. Yeniden değerleme oranı her yıl Kasım ayının ilk haftasında açıklanıyor. Hazine ve Maliye bakanlığı ise Resmi Gazete’de tebliğ yayınlayarak bu oranı kamuoyuna duyuruyor. Resmi Gazete’nin 24 Kasım Perşembe 2022 tarihli sayısında yeniden değerleme oranına ilişkin tebliğ yer aldı. Tebliğ’de şu ifadeler yer aldı; Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edilmiştir “ denildi.Vergi Usul Kanunu’na göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ya da yüzde 50 oranında artırma yetkisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullanarak yeniden değerleme oranını düşürmüştü. Cezalarda ise yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor ve aynen uygulanıyor. Yeniden değerleme oranına ilişkin son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararını yeni yıl öncesinde Resmi Gazete’de ilan etmesi bekleniyor. İndirim yetkisi kullanılırsa vergi ve harçlarda uygulanması planlanan yeni rakamlar düşecek.