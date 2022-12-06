GÜNDEM
06 Aralık 2022 - 14:01

2023 yılı asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyondan fazla çalışan, toplantı için geri sayımı başlattı!

Milyonlarca işçi tarafından merakla beklenen asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. 7 milyondan fazla işçiyi doğrudan ilgilendiren, dolaylı olarak da tüm vatandaşları etkileyecek yeni asgari ücretin belirlenmesi süreci, yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ilk toplantı ile başlayacak. İşçi ve işverenler taleplerini Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşecekler.

GÜNDEM
06 Aralık 2022 - 14:01
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2023 yılı asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyondan fazla çalışan, toplantı için geri sayımı başlattı!


Başkan Ergün Atalay başkanlığındaki TÜRK-İŞ yönetim kurulu, yarın asgari ücret görüşmeleri sırasında izlenmesi öngörülen yol haritasını görüşecek. Milyonlarca işçiyi doğrudan ilgilendiren, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları etkileyecek yeni asgari ücret belirleme süreci, yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantısında başlayacak.

2023 ASGARİ ÜCRET BELİRLEMEK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLATILDI

2023 yılı asgari ücret ne kadar olacak

TÜRK-İŞ, işçiler adına işçi, işveren ve kamu görevlilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Komisyonu'nu bu toplantı öncesinde Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağıracak. Koalisyona üye 34 sendikanın liderlerinin katılacağı konferansta, sendikaların asgari ücrete ilişkin görüş ve talepleri ele alınacak ve müzakereler için yol haritası masada ele alınacak.



TÜRK-İŞ, yarın yapılması kararlaştırılan asgari ücret tespit komisyon toplantısında Türkiye'deki açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili yapılan araştırmayı, gıda enflasyonu ve ücretler üstündeki gelir vergisi yükü rakamlarını sunacak. Komitenin işçi komitesine bu yıl TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ile birlikte Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütecek. Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak ve Tarım-İş Sendikası Başkanı ile birlikte Başkanı İlhami Polat da komisyonda olacak. Heyette Türkiye Tsimse-İş Sendikası Başkanı Zekeriya Nazlım da yer alacak.

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