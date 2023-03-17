2023 yılı kira gelirinde sınır belirlendi: 9.500 lira vergiden istisna tutulacak!







31 MART 2023'te SONA ERECEK







BİRÇOK GİDER İNDİRİM İÇİN KULLANILABİLİR

"Mal sahibi kira gelirini peşin beyan eder"

Kira dahil olmak üzere yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi ve mülk barışı başvurularının talep edilmesi için son tarih 31 Mart olarak belirlendi. Aynı zamanda, bir önceki yıl içerisinde elde edilen kira gelirinin 9.500 lirasının gelir vergisinden muaf olacağı bildirildi.Mülk sahiplerinin "kira geliri, mülk, ekspertiz kazançları ve çevre temizlik vergileri" ödemeleri gerekmektedir. Son yılda bu noktaya kadar elde edilmiş olan kira geliri beyan edilir. 31 Mart, kira dahil olmak üzere yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek ve mülk barışı başvurusunda bulunmak için son tarihtir. Aileler, mülklerinden ve haklarından elde etmiş oldukları kira gelirlerine yönelik ayrı beyannameler hazırlayacaklar.Bir önceki yıl içinde elde edilmiş olan ira gelirlerinin 9.500 lirası gelir vergisinden muaftır. Bu tutarı aşmayan kira gelirlerinin beyan edilmesine gerek yoktur. Harçlıklarını aşan gelirlerini beyan etmeyenlerin veya eksik beyan edenlerin hakları ortadan kalkar. Vergi beyannamenizi doldururken gerçek maliyet yöntemini seçerseniz birçok gider düşülebilir. Örneğin 4.000 liraya ev kiralayan ve bu yıl 48.000 lira kazanan ve götürü ödeme yöntemini seçen ev sahibi, ödenek 9.500 lirayı geçtiği için evin kira gelirini beyan etmek zorundadır. Önce 9.500 lira muafiyet, ardından 38.000.500 lira (5.775 lira) üzerinden yüzde 15 oranında doğrusal kesinti ve kalan 32.000.725 lira üzerinden vergi hesaplanıyor.2023 yılında uygulanan daire (konut) ödeneği 21 liradır. İşyeri kira gelirleri için vergi muafiyet limiti de her yıl tekrar belirlenmektedir. İş yerinizden kira geliri alıyorsanız bildirim limiti 70.000 liradır. Ev sahibi önce kira gelirini beyan eder ve Mart ve Temmuz aylarında iki taksitte öder. Bir meskene birden fazla kişi ortak ise bu meskenden doğan kira gelirleri için her bir ortağın yukarıda belirtilen istisnalardan ayrı ayrı yararlanması sunulmaktadır. Kendi gayrimenkulünüzü daire olarak kiralamayı tercih ederseniz, oturduğunuz ev için ödediğiniz kirayı, gerçekleşen maliyet yöntemiyle elde ettiğiniz kira gelirinden gider olarak düşebilirsiniz.