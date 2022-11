2023 yılında pasaport yenileme ücreti ne kadar? 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 3 yıl üzeri pasaport süresi harç ve defter bedeli miktarı

2023 PASAPORT YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?







ÖĞRENCİLER İÇİN PASAPORT HARÇ BEDELİ ÜCRETSİZ Mİ?

PASAPORT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Pasaport sayfasına giriş yaparak pasaport türünü belirleyiniz.

PASAPORT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

PASAPORT KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Pasaport süreleri 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 3 yıl üzeri oluyor. Pasaport süreleri bittiğinde ise bir harc bedeli karşılığında yenilenebiliyor. Harç ücretlerinin ne kadar olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bizde pasaport yenileme ücretlerini, ve pasaport yenilemek için neler yapılması gerekiyor? araştırdık. Detaylar haberimizde...6 aya kadar: 689,74 TL (309,40 TL)1 yıl: 1083,12 TL (452,30 TL) 2 yıl: 1646,11 TL (738,40 TL) 3 yıl: 2338,53 TL (1049,00 TL) 3 yıldan fazla: 3295,70 TL (1478,30 TL)Öğrenciler pasaport sahibi olmak istediğinde harç bedeli ödemez. Sadece defter bedeli öderler. 2022 yılında ise defter bedeli 225,00 TL olarak belirlenmişti. 25 yaşını doldurmuş vatandaşlar ise borda pasaport için harç ve defter bedeli ödemektedir.Pasaportunuzun süresi bitmiş ise ve yeniletmek istiyorsanız Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğünden randevu alabilirsiniz. Eğer internet üzerinden randevu oluşturmak istiyorsanız https://randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden oluşturabilirsiniz. İnternet sitesinden randevu oluşturmak için;Daha sonra karşınıza çıkan formu doldurarak devam et diyiniz.. Oturduğunuz semtin İl ve İlçe Nüfus Müdürlüğünü seçerek işlemi yapacak kişiyi seçiniz. Kişiyi seçtikten sonra HES kodunuz istenmektedir. HES kodunuzu girdikten sonra seçtiğiniz kişinin müsaitliğine göre randevu tarihi ve saati belirleyiniz. Bu adımdan sonra SMS yolu ile telefonunuza gelen onay kodunu ekranda bulunan kısma yazınız.Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan) Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı, Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi 1 adet biometrik fotoğraf Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi. Parmak izi 18 yaş altı çocuklar için muvafakatname Şu an kullanılan pasaportYurtdışına seyahat etmek için pasaportunuzun süresi dolmaması gerekir. Seyahat planlamadan önce kontrol etmenizde fayda var. Çünkü yenileme işlemi veya pasaport çıkarma işleminin ne kadar sürdüğü konusunda net bir bilgi yok. Siz yine de seyahata çıkmadan 1 ay önce işlemlerinizi gerçekleştirin. Çünkü milli bayramlar, resmi günlerin olduğu durumlarda evrak işleri hızlı ilerlemeyebilir. Yoğunluk gibi durumlarda da pasaport işlemleri gecikebilir. İşleminiz gerçekleştirildikten sonra kargo ile adresinize teslim edilir. Bulunduğunuz bölgeye göre 2 ile 7 iş günü arasında kargo süresi değişiklik gösterebilir. Bu durum yurt içi için geçerlidir. Yurtdışı için daha uzun bir süre gerekmektedir.