Devlet tarafından birçok ödeneğe gelecek zamlar enflasyon oranıyla belirlenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı enflasyon oranı 2022 Ekim'de %3,54 olurken senelik olarak da %85,51 oldu. Enflasyon hesaplarına göre dört aylık SSK ile BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam %10,84, memurların zammı da %11,84'e çıktı. Ocak ayında yapılacak bu zamlar sosyal yardımlar ile kıdem tazminatını da etkileyecek.
EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 13:23
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan herkese karşılıksız veriyor! Bu fırsatı kaçırmayanlara 4 ay için 2.058 lira ödeme yapılacak
2023 yılına dair tüm ödemeler de olduğu gibi 65 yaş üzeri evde bakım desteği ile kronik hasta yardımları ve engelli maaşları da enflasyona göre şekillenecek. Yeni yılda bu ödemelere gelecek zammın alt limiti ise kesinleşti. İşte, sosyal destek ödemelerindeki artış oranı...
EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 13:23
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