EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 13:23

2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan herkese karşılıksız veriyor! Bu fırsatı kaçırmayanlara 4 ay için 2.058 lira ödeme yapılacak

2023 yılına dair tüm ödemeler de olduğu gibi 65 yaş üzeri evde bakım desteği ile kronik hasta yardımları ve engelli maaşları da enflasyona göre şekillenecek. Yeni yılda bu ödemelere gelecek zammın alt limiti ise kesinleşti. İşte, sosyal destek ödemelerindeki artış oranı...

EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 13:23
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2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan herkese karşılıksız veriyor! Bu fırsatı kaçırmayanlara 4 ay için 2.058 lira ödeme yapılacak


Devlet tarafından birçok ödeneğe gelecek zamlar enflasyon oranıyla belirlenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı enflasyon oranı 2022 Ekim'de %3,54 olurken senelik olarak da %85,51 oldu. Enflasyon hesaplarına göre dört aylık SSK ile BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam %10,84, memurların zammı da %11,84'e çıktı. Ocak ayında yapılacak bu zamlar sosyal yardımlar ile kıdem tazminatını da etkileyecek.

EVDE BAKIM VE KRONİK HASTALARA BAKIM DESTEĞİ

Tahmini enflasyon oranı doğrultusunda 3.336 TL'lik evde bakım desteği ile kronik hastalara bakım desteği Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre 3.965 TL, AA Finans'a göre de 4.090 TL olacak. Dört ay için kesinleşmiş olan net miktar 3.731 TL olmuştur.



 evde bakım desteği zammı

YÜZDE 40-60 ENGELİ OLANLARA YAPILACAK YARDIM

Yüzde 40 ile 60 arasında engeli olan vatandaşlara yapılan 1.227 TL'lik yardım, Merkez Bankası verileri doğrultusunda 1.458 TL, AA finans rakamları doğrultusunda 1.504 TL'ye çıkacak. Dört ay için kesinleşen net miktar 1.372 TL.

YÜZDE 70 VE ÜZERİ ENGELİ OLANLARA YAPILACAK YARDIM

Bu kişileri şuan 1.840 TL yardım yapılıyor. Söz konusu yardımın 2023 yılında 2.187 TL veya 2.256 TL olması bekleniyor. Dört ay için kesinleşen net miktar 2.058 TL oldu.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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