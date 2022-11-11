2023 zamlı MTV ücretlerine Erdoğan jesti: Temmuz ayında...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Ceza, vergi ve harçlardaki artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı, TÜİK tarafından yüzde 122,93 olarak açıklandı. Buna göre yeni yılda ceza ve harçlara ek olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi de (MTV) yüzde 123 oranında zamlanacak. Fakat 26 Temmuz günü bu oran değişebilir.
Gözler Erdoğan’daTÜİK tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı için son söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın motorlu araçlardaki ÖTV miktarını 3 katına kadar artirabiliyor ya da sifira indirebiliyor. Geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yapma yetkisini kullanmıştı.
AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, bu yıl yüzde 123 oranına çıkan yeniden değerleme oranı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 indirim yetkisini kullanacak. Konuya ilişkin son kararın Aralık ayının son günlerinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Temmuz ayının son haftasında verilecek motorlu araçlarda ÖTV ve matrahların alt ve üst sınırını üç katına çıkarma ya da sıfıra indirme yetkisi verilmesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar için 26 Temmuz tarihi öne çıkarken, seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yetkisini kullanarak vatandaşlara sevindiren haberi vermesi bekleniyor.