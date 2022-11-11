2023 zamlı MTV ücretlerine Erdoğan jesti: Temmuz ayında...







Gözler Erdoğan’da







2023’te MTV ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Ceza, vergi ve harçlardaki artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı, TÜİK tarafından yüzde 122,93 olarak açıklandı. Buna göre yeni yılda ceza ve harçlara ek olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi de (MTV) yüzde 123 oranında zamlanacak. Fakat 26 Temmuz günü bu oran değişebilir.TÜİK tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı için son söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın motorlu araçlardaki ÖTV miktarını 3 katına kadar artirabiliyor ya da sifira indirebiliyor. Geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yapma yetkisini kullanmıştı.AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, bu yıl yüzde 123 oranına çıkan yeniden değerleme oranı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 indirim yetkisini kullanacak. Konuya ilişkin son kararın Aralık ayının son günlerinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Temmuz ayının son haftasında verilecek motorlu araçlarda ÖTV ve matrahların alt ve üst sınırını üç katına çıkarma ya da sıfıra indirme yetkisi verilmesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar için 26 Temmuz tarihi öne çıkarken, seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yetkisini kullanarak vatandaşlara sevindiren haberi vermesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmazsa yeniden değerleme oranına göre Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 123 oranında zam yapılacak. 2023 yılında MTV’den elde edilen gelirin yüzde 64,3 oranında artarak 38,8 milyar liraya ulaşması bekleniyor. MTV’ye yüzde 123 oranında zam yapılırsa 2023 yılında yeni ücretler şu şekilde olacak: 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki otomobilin MTV’si bin 313 liradan 2 bin 927 liraya, Silindir hacmi 1.300 altında olan 4-6 yaş aralığındaki otomobilin MTV’si 916 liradan 2 bin 42 liraya yükselecek. Otomobil 7-11 yaş aralığında ise MTV tutarı 512 liradan bin 141 liraya, 1.301 – 1600 silindir hacmindeki 1-3 yaş aralığındaki otomobilin MTV’si 2 bin 287 liradan 5 bin 98 liraya, Aynı özellikteki otomobilin 4-6 yaş grubunun vergisi ise bin 715 liradan 3 bin 823 liraya yükselecek. Yeni MTV ücretleri için ise son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olacak.