21-22-23 Nisan'da bunu yapmak yasak! Duyuru yapıldı: 06.00'ya kadar sürecek

2023 Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri genelgesi 81 il valiliğine gönderilerek içeriği konusunda bilgi verildi. Genelge kapsamında, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlara gece 12 ile sabah 6 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapma izni verilmeyecek. Bu kararın amacı, bayram trafiğini daha güvenli hale getirmek ve olası trafik kazalarını engellemektir.
GENELGENİN DETAYLARI
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların gece yarısı 12 ve sabah 6 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek ve modifiye edilmiş araçlarla ilgili denetimler yapılacak. Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda da ilave trafik tedbirleri uygulanacak. Bunun yanı sıra Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş sağlanacak. Bu haber, bayram süresince seyahat edecek olan vatandaşlar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.