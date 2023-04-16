21-22-23 Nisan'da bunu yapmak yasak! Duyuru yapıldı: 06.00'ya kadar sürecek







GENELGENİN DETAYLARI











2023 Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri genelgesi 81 il valiliğine gönderilerek içeriği konusunda bilgi verildi. Genelge kapsamında, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlara gece 12 ile sabah 6 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapma izni verilmeyecek. Bu kararın amacı, bayram trafiğini daha güvenli hale getirmek ve olası trafik kazalarını engellemektir.Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, yolcu otobüsleri ile ilgili ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi için çeşitli tedbirler alındı. Bu kapsamda, sabah saat 5 ile 7 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ve bilgilendirmeler yapılacak. Ayrıca emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimler artırılacak ve motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri üzerinde koruma başlığı ve gözlük kullanımı konusunda farkındalık artırılacak.Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların gece yarısı 12 ve sabah 6 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek ve modifiye edilmiş araçlarla ilgili denetimler yapılacak. Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda da ilave trafik tedbirleri uygulanacak. Bunun yanı sıra Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş sağlanacak. Bu haber, bayram süresince seyahat edecek olan vatandaşlar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.