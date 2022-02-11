GÜNDEM
11 Şubat 2022 - 11:38

21 elektrik dağıtım şirketi bugün Ankara'da toplanıyor: Gündem faturalar!

Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenlemelerin ele alınacağı kritik zirve bugün Ankara'da gerçekleşecek. 21 dağıtım şirketinin bir araya geleceği toplantı saat 14.00'da başlayacak.

GÜNDEM
11 Şubat 2022 - 11:38
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21 elektrik dağıtım şirketi bugün Ankara'da toplanıyor: Gündem faturalar!
Yeni yılla birlikte gelen elektrik zamları hem vatandaşın hem de esnafın büyük tepki göstermesine neden oldu ve yüksek faturalar nedeniyle gelen şikayetlerde neredeyse çığ gibi  büyüdü. Bu şikayetleri değerlendiren hükümet ise konunun yeniden düzenlenmesi için harekete geçti.




Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bugün Ankara'da çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Elektrik faturaları ile fatura bedellerinin masaya yatırılacağı toplantıya Bakan Fatih Dönmez başkanlık edecek. 21 dağıtım şirketi yetkililerinin katılım göstereceği zirvede faturalardaki indirim formülleri konuşulacak.




Saat 14.00'te yapılması planlanan toplantıda ayrıca altyapı yatırımlarıyla birlikte mevcut durumların değerlendirilmesi yapılması bekleniyor. Görüşmede yangın, sel ve deprem gibi doğal afetlerin yanı sıra yoğun kış koşulları gibi mevsim etkilerinde şirketlerin plan ve yol haritaları da gündeme getirilecek. 

Küresel iklim değişikliği ile ilgili çalışmaların da ele alınacağı toplantıda afet senaryolarına ilişkin sunum yapılacak ve Bakan Dönmez yetkililerden ayrıca, 2022 yılı içerisinde yapılacak olan yatırımlar hakkında da bilgiler alacak.

ELEKTİRİK FATURALARINDA DÜŞME OLACAK MI?

Dağıtım şirketleriyle maliyet hesabının çıkarılmasının ardından yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi beklenirken konutlar için tarife sınırında bir yükselme ve dağıtım bedellerinde de bir indirim yapılacağı üzerinde duruluyor.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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