21 Mart koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 21 mart 2022 tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıklandı.
Vaka sayıları düşüşte
Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde 281 binden fazla kişiye koronavirüs vaka testi yapılırken, 14 bin 933 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Can kaybı 80
Hastalık sebebiyle son 24 saat içinde 80 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 19 bin kişi iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.
Vaka sayıları düşüşte
Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde 281 binden fazla kişiye koronavirüs vaka testi yapılırken, 14 bin 933 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Can kaybı 80
Hastalık sebebiyle son 24 saat içinde 80 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 19 bin kişi iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.