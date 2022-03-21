SAĞLIK
21 Mart 2022 - 20:14

21 Mart koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 21 Mart 2022 tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. Açıklanan resmi rakamlar göre Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 242 koronavirüs testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi.

SAĞLIK
21 Mart 2022 - 20:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
21 Mart koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı 21 mart 2022 tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıklandı.




Vaka sayıları düşüşte



Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde 281 binden fazla kişiye koronavirüs vaka testi yapılırken, 14 bin 933 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 

Can kaybı 80
Hastalık sebebiyle son 24 saat içinde 80 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 19 bin kişi iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.


EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
MaruDerm C Vitamini Serumu ile Cildiniz Işıldasın!
MaruDerm C Vitamini Serumu ile Cildiniz Işıldasın!
Açık alan ve havalandırması yeterli kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı!
Açık alan ve havalandırması yeterli kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı!
Son Haberler
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
5 kişilik aile ölümden döndü! Bebek ağlaması olası faciayı önledi
5 kişilik aile ölümden döndü! Bebek ağlaması olası faciayı önledi
Sarıyer'de yolda yürüyen adama cip çarptı
Sarıyer'de yolda yürüyen adama cip çarptı
İki ilimizde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi
İki ilimizde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi
Resmi açıklama geldi! Maaşlara her ay 300 TL ödenecek
Resmi açıklama geldi! Maaşlara her ay 300 TL ödenecek
Bakan Koca Koronavirüs vaka haritasını duyurdu!
Bakan Koca Koronavirüs vaka haritasını duyurdu!
Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de
Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de
Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
İnteraktif Arşiv Fatura Süreci
İnteraktif Arşiv Fatura Süreci