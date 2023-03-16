21 Nisan'a kadar süreniz kaldı! Emeklileri baştan çıkaran teklif geldi: Tek seferde 10.000 TL'yi cebe koyacaklar

Albaraka Türk Katılım Bankası, emekli maaşlarını taşıyan müşterilerine yönelik promosyonlarını artırdı. Banka, emekli müşterileri için çeşitli promosyon ve ödüller sunuyor.
Emekli Müşterilere Promosyon ve Ödüller
20 Ocak - 21 Nisan tarihleri arasında emekli maaşını bankadan alan Albaraka Türk müşterileri 6.500 TL'ye varan promosyon ve 3.000 TL'ye varan ödül kazanma şansı yakalayacak. 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler promosyona ek olarak 500 TL daha ödül kazanacak. Ayrıca banka, müşterilerinin bankaya yönlendirdiği her yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL olmak üzere toplam 3.000 TL ödül sunacak.
Emekli Müşteriler için Ek Avantajlar
Albaraka Türk'ün emekli müşterileri, banka ATM'lerinden 5.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekebilecek. Ayrıca, EFT, havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacak. Albaraka ve diğer banka hesaplarına ücretsiz havale yapılabilecek. Banka, emekli müşterilerinin kredi
kartı aidatlarını da ödemeyecek.
Emekli Maaşı Nasıl Transfer Edilir?
Emekli maaşını aktarmak isteyenler, e-Devlet veya SGK
Müdürlükleri üzerinden başvuru yapabilir. SGK İl Müdürlüğü'ne dilekçe ile veya en yakın Albaraka Türk şubesine de başvurabilir. Ayrıca müşteriler PTT'den alacakları e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr
adresinden banka değişikliği yapabilir.