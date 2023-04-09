TEKNOLOJİ
09 Nisan 2023 - 10:30

21 Nisan'dan önce e-Devlet hesabınızı kontrol edin! Bayramdan önce yapılması gerekiyor: Duyuru yapıldı

Ramazan Bayramı, Türkiye'de 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar gününe kadar devam edecek. Bu özel dönemde birçok şirket, kampanyaları ile ilgili olarak vatandaşların cep telefonlarına ticari mesajlar gönderiyor. Ancak bu mesajlardan rahatsız olan vatandaşlar, e-Devlet hesapları üzerinden bu durumdan kurtulabilirler. İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
09 Nisan 2023 - 10:30
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21 Nisan'dan önce e-Devlet hesabınızı kontrol edin! Bayramdan önce yapılması gerekiyor: Duyuru yapıldı


Türkiye'de birçok şirket, kampanyaları ile ilgili olarak vatandaşların cep telefonlarına ticari mesajlar göndermektedir. Yılbaşı veya bayram gibi özel günlerde bu tür mesajlar daha sık gönderilmektedir. Ancak bazı vatandaşlar bu mesajlardan rahatsızlık duyuyor.

E DEVLET ÜZERİNDEN ENGELLEYEBİLİRSİNİZ

e devlet

e-Devlet hesabınıza giriş yapıp "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi" sayfasına erişerek, tüm ticari elektronik iletilerinize ilişkin onay veya retlerinizi görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, yeni bir ileti için onay veya reddi de bu sayfa üzerinden verebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirerek, istenmeyen ticari mesajlardan kurtulabilir ve cep telefonunuzun rahatsız edici mesajlarla dolmasını önleyebilirsiniz.



EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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