21 Nisan'dan önce e-Devlet hesabınızı kontrol edin! Bayramdan önce yapılması gerekiyor: Duyuru yapıldı







E DEVLET ÜZERİNDEN ENGELLEYEBİLİRSİNİZ











Türkiye'de birçok şirket, kampanyaları ile ilgili olarak vatandaşların cep telefonlarına ticari mesajlar göndermektedir. Yılbaşı veya bayram gibi özel günlerde bu tür mesajlar daha sık gönderilmektedir. Ancak bazı vatandaşlar bu mesajlardan rahatsızlık duyuyor.e-Devlet hesabınıza giriş yapıp "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi" sayfasına erişerek, tüm ticari elektronik iletilerinize ilişkin onay veya retlerinizi görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, yeni bir ileti için onay veya reddi de bu sayfa üzerinden verebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirerek, istenmeyen ticari mesajlardan kurtulabilir ve cep telefonunuzun rahatsız edici mesajlarla dolmasını önleyebilirsiniz.