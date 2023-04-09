Türkiye'de birçok şirket, kampanyaları ile ilgili olarak vatandaşların cep telefonlarına ticari mesajlar göndermektedir. Yılbaşı veya bayram gibi özel günlerde bu tür mesajlar daha sık gönderilmektedir. Ancak bazı vatandaşlar bu mesajlardan rahatsızlık duyuyor.
TEKNOLOJİ
09 Nisan 2023 - 10:30
21 Nisan'dan önce e-Devlet hesabınızı kontrol edin! Bayramdan önce yapılması gerekiyor: Duyuru yapıldı
Ramazan Bayramı, Türkiye'de 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar gününe kadar devam edecek. Bu özel dönemde birçok şirket, kampanyaları ile ilgili olarak vatandaşların cep telefonlarına ticari mesajlar gönderiyor. Ancak bu mesajlardan rahatsız olan vatandaşlar, e-Devlet hesapları üzerinden bu durumdan kurtulabilirler. İşte detaylar...
TEKNOLOJİ
09 Nisan 2023 - 10:30
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