21 yaş üstü ehliyet sahipleri dikkat! Meclis'ten yeni karar çıktı: O tarihten sonra sıfırlanacak







EHLİYET SAHİBİ OLUP BORCU OLANLARA MÜJDE







Ehliyet cezası olan insanların yüzü bu kararla birlikte gülecek! Peki ehliyet sahibi insanlar için hangi kararlar alındı? Hangi borçlar tamamen siliniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ehliyet sahibi insanları ilgilendiren yasa teklifi meclis onayından geçti. Meclisin onayladığı yasa kapsamında ehliyet borcu olan vatandaşların borçları tamamen silinecek. Yeni yasa kapsamında 14 milyon ehliyet sahibinin 521 milyar TL borcu yapılandırılacak ve 2 bin TL altında olan borçlar 31 Aralık 2022 tarihinden önce tahakkuk edildiyse tamamen silinecek. Diğer borçlar için de 48 ay vade seçeneğiyle yapılandırma yapılacak. Yasa kapsamında sayılacak borçlar park cezaları, ışık ihlali cezaları, hız cezaları, emniyet kemeri cezaları, emniyet şeridi ihlal cezaları, trafik cezaları puanları ile ilgili olacak.Bu yasayla birlikte 10 bin sürücünün cezaları silinecek ve yapılandırılacak. Alkol ve uyuşturucu etkisiyle araba kullanan, ölümcül kazaya sebep veren kişilerin cezaları yasa dahilinde olmayacak. Sürücüler son bir sene içinde en sık yapılan ihlal sonrasında ceza ve puan düşüşü yaşadıysa yasadan muaf tutulacak ve ceza ve puanlar tekrar belirlenecek. Yeni yasa kapsamında alkollü araç kullanan kişiler 20, emniyet kemeri takmayan kişiler 15, kırmızı ışık ihlali yapan kişiler 20 ceza puanı alacak. Meclis onayından geçen yeni yapılandırma yasası kapsamında olan ehliyet cezaları 48 ay vade seçeneğiyle yapılandırılabilecek ve 31 Aralık tarihinden önce tahakkuk edilen borçlar 2 bin TL altındaysa tamamen silinecek. Vade taksitleri 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek ve ödemeler Haziran ayından itibaren başlayacak.