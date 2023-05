21 yıllık iktidar vurgusu yapan Erdoğan'dan gençlere önemli mesaj!

Resmi Twitter hesabı üzerinden gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “21 yıldır hiçbir kardeşimin yaşam tarzına karışmadık ve kimsenin 'kişinin giyimine, düşüncesine, beklentilerine ve tercihlerine' karışmasına izin vermeyiz." dedi. Erdoğan mesajında ​​şu ifadelere yer verdi: - Mevlana şöyle anlattı: “Kanozun içindekiler sızdı. Dipsiz karanlıkta mücadele edenler umut veremezler. Vizyonları, hayalleri, idealleri ve hedefleri olmayan insanlar ufuk çizemezler.- Siyasi başarısızlıklarını sizinle paylaşmak isteyenlerin yalanlarını ve çizmeye çalıştıkları karanlık tabloyu görmezden gelin. - Her zaman yanındayız. 21 yıldır iktidardayız.- 21 yıldır hiçbir kardeşimizin yaşam tarzına karışmadık, kimsenin giyimine, düşüncesine, beklentilerine, zevklerine karışmasına izin vermeyiz. - Ülkemize kazandırdığımız birçok çalışma, yatırım ve projenin yanı sıra sizlerin fikirlerinizi özgürce ifade edebilmeniz için, gençliğinizi özgür ve eksiksiz yaşayabilmeniz için çok çalıştık. - Her türlü sanatsal etkinliğe rahatlıkla ev sahipliği yapmanın mümkün olduğu, uluslararası organizasyonların düzenlendiği, sporun, müziğin, bilimin ve teknolojinin katıldığı Türkiye'de bugün her zamankinden daha fazla hayatımıza dahil oluyoruz. -m 208 üniversite, 96 teknoparkın yanı sıra 316 tasarım merkezi ve 1.249 Ar-Ge merkezi ile hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. - Bir milyondan fazla gencin yarıştığı TEKNOFEST projesiyle potansiyelinizi ortaya koyabileceğiniz ve dünya ile rekabet edilecek platformlara sahibiz. Milli Teknoloji Vardiyamız ile teknoloji sadece tüketilmiyor; Tasarım, geliştirme ve üretim ülkesi haline geliyoruz. - Bunların hepsini sizin için yaptık; Desteğiniz, emeğiniz, alın teriniz ve gözyaşlarınız sayesinde başardık. 28 Mayıs'tan sonra da inşallah sizlerle birlikte Türk asrını inşa etmeye başlayacağız."