GÜNDEM
17 Şubat 2022 - 00:00

210 kilowata yükseltilen elektrik tarifeleri yeniden değerlemeye alınıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik tarifeleri işle ilgili başlatılan yeni çalışmalarda tedarikçiler ile görüşmelerin devam ettiği ve tarifelerin yeniden değerlendirilmeye alınacağını duyurdu.

GÜNDEM
17 Şubat 2022 - 00:00
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210 kilowata yükseltilen elektrik tarifeleri yeniden değerlemeye alınıyor!
Bugün Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda yapılan değerlendirmeler ve alınan yeni kararları kamuoyu ile paylaştı. Vatandaşların merak beklediği elektrik faturaları konusuna da değinen Erdoğan, bunula ilgili de  önemli açıklamalarda bulundu.








Yılbaşında itibaren elektrik tarifelerinde yapılan yeni düzenlemeler sonrası yüksek gelen elektrik faturaları vatandaşların tepkisine neden olurken, konuyla ilgili harekete geçen hükümet yeni düzenlemeler için bir çalışma başlattı.



Henüz değerlendirme aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise daha önceden belirlenen 150 kilowat olan en düşük tarife dilimini alınan kararla 210 kilowata çıkardıklarını belirterek şimdiki çalışmaların ise yeniden değerleme aşamasına geçtiklerini aktardı.



'TARİFELERDE YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAK'

Çalışmalar hakkında toplantıda kendisine detaylı bilgilerin verildiğini ve kabine üyeleriyle konuyu ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, herkesi rahatlatacak yeni adımların kararlarını aldıklarını ve 210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamlarının ise ilgili kurumlar tarafından vatandaşların lehine  olacak şekilde yeniden değerlendirmeye aldıklarını ifade etti.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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