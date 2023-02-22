Dolar küresel para birimlerinin karşısında yükselmeye devam ederken, Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam edeceğine dair işaretlerle dolar, Türk lirası karşısında yatay seyrinde ilerliyor. Geçen hafta ABD'de beklenenden düşük işsizlik başvuruları, ABD ekonomisinin gücünün ve Fed'in devam eden yüksek faiz artırımlarının bir kanıtıydı. Doların altı önemli para birimine karşılık olarak mevcut gücü ölçüm yapan DXY endeksi 104.10'a çıktı.
Finans
22 Şubat 2023 - 11:52
22 Şubat Çarşamba Dolar ve Euro ne kadar? Döviz kurlarının piyasalardaki son durumu..
Dolar kurunun, küresel para birimlerinin karşısındaki değeri giderek yükseliyor. Diğer taraftan da Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmaya devam edeceğine dair işaretlerle Türk lirası karşısında yatay seyrediyor. USD/TL 18,86 TL'den işlem görürken, Euro/TL 20,10 TL'den işlemine devam ediyor.
Finans
22 Şubat 2023 - 11:52