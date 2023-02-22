22 Şubat Çarşamba Dolar ve Euro ne kadar? Döviz kurlarının piyasalardaki son durumu..













YIL İÇİNDE EN YÜKSEK RAKAMA ULAŞTI

Dolar küresel para birimlerinin karşısında yükselmeye devam ederken, Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam edeceğine dair işaretlerle dolar, Türk lirası karşısında yatay seyrinde ilerliyor. Geçen hafta ABD'de beklenenden düşük işsizlik başvuruları, ABD ekonomisinin gücünün ve Fed'in devam eden yüksek faiz artırımlarının bir kanıtıydı. Doların altı önemli para birimine karşılık olarak mevcut gücü ölçüm yapan DXY endeksi 104.10'a çıktı.Ancak TCMB ile birlikte BDDK'nın eylemleri doların TL karşısında yatay seyrinde devam etmesini sağlıyor. Geçen hafta açıklanan veriler, KKM'de biriken para miktarının bir yıllık tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi. Bu rekor, TCMB'nin politika faizindeki yüzde 3 + KKM'deki yüzde 3 tavanını kaldırmasıyla elde edildi. TCMB'nin yarın politika faizi ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Reuters'in ve Anadolu Ajansı tarafından ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin faiz oranlarını yüzde 9'dan yüzde 8'e indirme beklentilerinin olduğunu söylediler. Faiz kararı yarın saat 14.00'te açıklanacak.