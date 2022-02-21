YAŞAM
21 Şubat 2022 - 12:04

22 yaşındaki eşini katleden zanlı ihbarı 'Eşim evde intihar etti' diye yaptı!

İstanbul Esenyurt'ta 22 yaşındaki eşi Hilal Adıyaman'ın katleden zanlı polis merkezini arayarak yaptığı ihbarda 'Eşim evde intihar etti' ifadelerini kullandı.

YAŞAM
21 Şubat 2022 - 12:04
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22 yaşındaki eşini katleden zanlı ihbarı 'Eşim evde intihar etti' diye yaptı!
Korkunç olay İstanbul’un esenyurt ilçesinde meydana geldi. 22 yaşındaki hilal adıyaman isimli genç kadın sürekli şiddet gördüğü için boşanma aşamasında olduğu eşi mustafa adıyaman tarafından katledildi. 




Yaklaşık 6 yıl önce evlenen Hilal Adıyaman (22) ile geçimini berberlik yaparak sağlayan Mustafa Adıyaman, evlendikten bir müddet sonra aralarında anlaşmazlıklar başladı. Genç kadın eşinden sürekli şiddet görmesi ve üstüne üstlük aldatıldığını öğrenmesiyle birlikte avukata giderek eşine karşı boşanma davası açtı. Bir süre ailesiyle yaşayan genç kadın o sırada eşi Mustafa Adıyaman sürekli pişmanlık mesajlarına daha fazla dayanamadı ve hem barışmak hem de tekrar beraber olmak için evine geri döndü. Bir süre sonra şiddet olayları tekrar başlarken genç kadın kesin olarak boşanma kararı aldığını, evi terk edeceğini eşi Mustafa'ya söyledi.






DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ!

5 Şubat tarihinde doğan Hilal Adıyaman, evde akrabaları ve sevdikleriyle doğum günü kutlarken eşinin kendisinden kesin boşanacağı haberini alan Mustafa Adıyaman, doğum gününden bir gün sonra eve geldi ve eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki silahı çıkaran Mustafa Adıyaman Hilal'e ateş etmeye başladı. Başının sağ tarafından vurulan genç kadın orada hayatını kaybederken eşinin ölümüne neden olan Mustafa Adıyaman, polisi aradı ve "Eşim evde intihar etti" ifadesini kullanarak ihbarda bulundu. 

Polis ekipleri olay yerine geldiklerinde silahın Hilal'in sağ elinde görürken Mustafa Adıyaman, ısrarla eşinin intihar ettiğini polise anlatmaya çalıştı. Durumdan şüphelenen polis genç kadının yakınlarının ifadesini alırken Hilal'in solak olduğunu öğrendi. Bu ifadeler üzerinde Mustafa Adıyaman polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet'te verdiği ifadeler sonrası adliyeye çıkarılan Mustafa Adıyaman tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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