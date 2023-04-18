220 bin TL birikmiş parası olanlara müjde! Fiat Egea'nın anahtarını hemen alabilirsiniz!

Sıfır araç piyasasında yaşanan yükseliş devam ederken vatandaş yapılan kampanyaları da merakla araştırıyor. Peki Fiat Egea kampanyası nedir? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
FİAT EGEA SIFIR ARAÇ KAMPANYASISon dönemlerde sıfır araç fiyatlarının fahiş şekilde yükselmeye devam etmesi sebebiyle vatandaş markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Fiat tarafından paylaşılan duyuruya göre Egea araçlar 219.950 TL'den satışa çıkıyor. Nisan ayı içinde en çok tercih edilen model ise Fiat Egea oldu ve Fiat Egea araçların en çok tercih edilme sebebi yakıt dostu olması ve güzelliği olarak biliniyor. Fiat, ÖTV muafiyeti uygulanacak Egea araçlar için büyük bir kampanya başlattı. Fiat Egea Nisan ayı için geçerli olacak kampanya kapsamında ÖTV matrah güncellenmesi sonrasında sıfır araçlarda 50 bin TL gerileme yaşandı.
En çok düşen araç ise Fiat Egea olarak belirlendi ve Fiat Egea kampanyasıyla fiyatlar daha da düşmeye başladı. Fiat Egea kampanya kapsamında araçların güncel fiyatları şu şekilde olacak; Egea Easy 439 bin 900 TL, Egea Urban 505 bin 900 TL, Egea Lounge 543 bin 900 TL, Egea Hatchback Street 505 bin 900 TL, Egea Cross Street 515 bin 900 TL, Egea Cross Urban 543 bin 900 TL, Egea Cross Lounge 615 bin 900 TL, Egea Cross Wagon Urban 781 bin 900 TL, Egea Cross Wagon Lounge 688 bin 900 TL'den satılıyor. Fiat Egea kampanyasından faydalanmak için özel finans kuruluşu ile vatandaşa en fazla 36 ay vadeli olarak kredi imkanı verilecek. 150 bin TL kredi çeken vatandaş 6 bin 355 TL 42 kuruş taksit ödemesi yapacak. Fiat Egea kredi kampanyası yanında 4 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arasında araçlarda ÖTV ve MTV muafiyeti uygulanması için engelli raporunun bayilere sunulması gerekmektedir.