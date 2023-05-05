GÜNDEM
05 Mayıs 2023 - 13:22

23 ilde DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 74 kişi gözaltında!

Yeni yapılanmasında tespiti gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a karşı 23 ilde düzenlenen operasyonla ilgili 74 zanlı tutuklandı.

GÜNDEM
05 Mayıs 2023 - 13:22
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23 ilde DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 74 kişi gözaltında!


Diyarbakır Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre ederek, terör örgütünün üyelerinin yakalanması için çalışma yapıldı. Başlatılan çalışmada İstihbarat ve Terörle Mücadele Dairesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'da (MİT) yer aldı.

Çalışmada, DEAŞ'ın Türkiye'de "Journal of Ethics and Sunnah" adını kullanarak yeni bir yapılanma içinde yer aldığı, örgütün Gürcistan, Azerbaycan ve Irak'ı yanı sıra Mali, Sudan, Cezayir'de faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.



23 ilde DEAŞ'a eş zamanlı operasyon 74 kişi gözaltında

Bu yapının mensupları, faaliyetleri kapsamında Türkiye genelinde yerleşmek için ilan davet çalışmaları yapmışlar, propaganda çalışmalarının ardından "Cihatçı Grup"u oluşturmuşlar, Gürcistan'da silahlı ve askeri eğitim görmüşler, örgüt mensupları silahlı eğitim görmüşlerdir. Eğitim malanlar ise daha sonra çatışma bölgelerine gönderilmiş, Suriye ve Gürcistan'daki örgüt üyelerine devir için maddi destek sağladığı belirlenmiştir.

92 ZANLI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında 92 zanlı hakkında tutuklama kararı çıkarılırken, Diyarbakır merkez başta olmak üzere 23 ayrı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon, 74 zanlının tutuklanması ve çok sayıda mühimmat ile birlikte örgütün medya ve örgüt kayıtlarının büyük bir kısmının ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

Diğer zanlılarla ilgili soruşturma sürüyor. Diyarbakır, Yalova, Musul ve Adana'daki Ahlak ve Sünnet kitabevi ve dergi bürolarında arama çalışmaları da devam ettiriliyor.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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