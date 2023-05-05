23 ilde DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 74 kişi gözaltında!













92 ZANLI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Diyarbakır Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre ederek, terör örgütünün üyelerinin yakalanması için çalışma yapıldı. Başlatılan çalışmada İstihbarat ve Terörle Mücadele Dairesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'da (MİT) yer aldı. Çalışmada, DEAŞ'ın Türkiye'de "Journal of Ethics and Sunnah" adını kullanarak yeni bir yapılanma içinde yer aldığı, örgütün Gürcistan, Azerbaycan ve Irak'ı yanı sıra Mali, Sudan, Cezayir'de faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.Bu yapının mensupları, faaliyetleri kapsamında Türkiye genelinde yerleşmek için ilan davet çalışmaları yapmışlar, propaganda çalışmalarının ardından "Cihatçı Grup"u oluşturmuşlar, Gürcistan'da silahlı ve askeri eğitim görmüşler, örgüt mensupları silahlı eğitim görmüşlerdir. Eğitim malanlar ise daha sonra çatışma bölgelerine gönderilmiş, Suriye ve Gürcistan'daki örgüt üyelerine devir için maddi destek sağladığı belirlenmiştir.Soruşturma kapsamında 92 zanlı hakkında tutuklama kararı çıkarılırken, Diyarbakır merkez başta olmak üzere 23 ayrı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon, 74 zanlının tutuklanması ve çok sayıda mühimmat ile birlikte örgütün medya ve örgüt kayıtlarının büyük bir kısmının ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Diğer zanlılarla ilgili soruşturma sürüyor. Diyarbakır, Yalova, Musul ve Adana'daki Ahlak ve Sünnet kitabevi ve dergi bürolarında arama çalışmaları da devam ettiriliyor.