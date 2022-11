23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan’da okullar, bankalar açık mı? 23 Nisan’da açık olan kurumlar 2023

23 NİSAN CUMARTESİ RESMİ TATİL Mİ?





Türkiye'de her yıl kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında merak edilenler araştırılmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını çocuklara armağan etti. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM ile birlikte 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başladı. Her yıl 23 Nisan tarihinde törenler düzenlenirken coşku ve heyecan içerisinde kutlamalar yapılmaktadır. 23 Nisan’da okullar açık mı? 23 Nisan’da memurlar çalışıyor mu? soruları akıllarda yer ediniyor. İşte 23 Nisan hakkında merak edilen tüm detaylar…Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi tatiller takviminde 23 Nisan resmi tatil olarak geçmektedir. 2023 yılında 23 Nisan Pazar gününe denk gelmektedir. Resmi tatiller kapsamında hem öğrenciler hem de öğretmenler tatil yaparken 2023 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazar günü kutlanacaktır. 23 Nisan tatillerinde anaokulu, ilköğretim, lise, ortaokul, üniversiteler tatil yapmaktadır.23 Nisan resmi tatilinde kamu daireleri de kapalıdır. Ancak 24 Nisan tarihinde bütün kurum ve kuruluşlar mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam etmektedir. Ülkemizde Pazar günü resmi kurumlar hizmet vermemektedir. 2023 yılında 23 Nisan Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle zaten kapalı olacaktır. Resmi tatiller kapsamında PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri ( acil servisler her zaman açıktır.) noterler, postane, kütüphaneler, dükkanlar, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin hepsi kapalıdır.Özel ve kamu bankaları 23 Nisan tarihinde kapalıdır. Resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum kapalı olacaktır. Bu kurumlardan bir tanesi de bankalardır. 2023 tarihinde 23 Nisan'ın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle zaten bu kurumlar kapalı olacaktır. EFT ve Havale gibi işlemler bir sonraki gün hesapları aktarılır. Bankada işlemleri olan vatandaşlar ise 24 Nisan tarihinde bankalar üzerinden işlemlerini halledebilir.