









MÜGE ANLI'DA FİLM GİBİ BİR OLAY







23 yıldır annesini arıyordu! Müge Anlı'da gerçeği öğrendi: Yıllar sonra dünyası başına yıkıldı. ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında film sahnesini aratmayacak bir şey yaşandı. 23 yıl aradan sonra annesini aramak için Müge Anlı'ya başvuran Dilek Yılmaz adlı genç kızın annesi bulundu. Genç kadın açıklamaları ile şok etkisi yarattı. İşte akıllara durgunluk veren, film sahnesini aratmayacak o anlar ve diğer detaylar...Yıllardır ekranlarda olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine film gibi bir olay yaşandı. Yaşanılan olaylar, suçlar, kayıplar neticesinde çok fazla izlenilen, hikayelerin birbirinden ilginç olduğu programda yine sıra dışı bir olaya tanıklık edildi. Bu sefer ki hikayenin başrolünde annesini arayan bir kız ve onun kayıp olan annesi var. Müge Anlı'ya küçük yaşta onu terk eden annesini bulmak için başvuran Dilek Yılmaz öğrendikleri karşısında gözyaşlarına boğuldu. Film sahnesini aratmayacak görüntüler ve konuşmalar haberimizin ayrıntılarında...Hikayemizin baş kahramanı Dilek Yılmaz küçük yaşta annesi tarafından bırakılmış genç bir kadın. Annesi henüz onu 20 günlükken bırakmak zorunda kalıyor sonra tekrar geri alıyor. Sonrasında ise tekrar ayrılan anne ve kızın hayatı tıpkı film gibi. Annesinin yazdığı mektup nedeniyle göz yaşlarına boğulan genç kadın bir kez daha yıkıldım, dedi. İşte olayların perde arkasında yaşananlar ve diğer detaylar...Programa başvuran genç kadın Dilek Yılmaz'ın açıklamları ise şöyle: "Babam 1996'da annem Emine Kurtlar ile evlilik yapıyor. Bu evlilikten ben dünyaya gelmişim. Annem 20 günlükken bırakmış. Ama daha sonra tekrar gelip almış. Bana bakmak için çalışmak durumunda kalmış. O arada 2 buçuk yaşındaydım. Babam gelip beni ondan almış ve bir daha da anneme göstermemiş. Bir de annemin babama göstermek için beni ona getirdiği, ama babamın bir daha annemle görüştürmediği de söyleniyor. Hangisine inanacağımı ben de bilmiyorum." diye açıklamada bulundu. Bu açıklama üzerine harekete geçen Müge Anlı ve ekibi anneye ulaştı. Anne bir mektup yazarak kızına ulaştı. Yazılan mektubu canlı yayında okuyan Müge Anlı'nın söyledikleri şok etkisi yarattı. İşte o mektupta yazılanlar... Anne Emine Kurtlar mektubunda kızı dünyaya geldiğinde onu bakmak için çok çaba sarf ettiğini fakat eşinin ona kötü davrandığını belirtiyordu. Kaçarak evlendiğini ve evlendiği adamın kötü çıkması üzerine aile evine geri dönmek istediğini ancak ailesinin de onu kabul etmediği belirtiliyordu. 3 yaşına kadar kızına baktığını daha sonra babasının çocuğu ondan aldığını söyledi. Kocasının ona hep kötü davrandığını, tehdit ettiğini ve çocuğunu bir daha ona göstermediğini anlattı. Sahipsiz olan genç kadının diğer açıklamaları ise şöyle: "Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Ne iş bulduysam yaptım. Yaklaşık 15 yıl müteahhitlik yapan çok iyi bir adamla evli kaldım. Eşimi 2 yıl önce koronavirüsten kaybettim. Eşimle de kızımı bulmayı çok istedik ama başaramadık. Dilek'ten sonra hiç çocuk yapmadım. Çünkü ben kızıma doğru düzgün bir hayat veremedim, başka çocuk dünyaya getirmek istemedim. Eşimi kaybettikten sonra bir kez daha boşluğa düştüm. Tam ne yapacağımı bilmezken de yeni eşimle tanışıp evlendim. Yeni bir hayat kurdum. Artık düzenin bozulmasını istemiyorum. Eşime olan biteni ve geçmiş hayatımı anlatmadım." dedi. Bunun üzerine Dilek Yılmaz gözyaşlarına boğularak, "tekrar yıkıldım." dedi.