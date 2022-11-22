Kredi
22 Kasım 2022 - 18:00

24-25-26 Kasım tarihlerine dikkat! T.C kimlik numarası ile 27.500 TL nakit ödeme yapılacak

Paraya ihtiyacı olan kişilere kaçırılmaz bir fırsat sunuldu. 24-25-26 Kasım tarihlerinde bankaya T.C kimlik numarasını ibraz edenlere 27 bin 500 TL nakit para ödemesi yapılacak.

Kredi
22 Kasım 2022 - 18:00
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24-25-26 Kasım tarihlerine dikkat! T.C kimlik numarası ile 27.500 TL nakit ödeme yapılacak


Nakit paraya ihtiyacı olan milyonlarca kişi için fırsat kapısı açıldı. 24-25-26 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasını ibraz ederek kredi kullanma imkanı bulacaklar. Acil paraya ihtiyacı olanlar ve bankaların uzun süren prosedürleriyle uğraşmak istemeyenler 27 bin 500 liraya kadar olan bu krediyi hemen kullanmaya başlayacaklar.

27 bin 500 liraya kadar ihtiyaç kredisi verilecek

Kamu bankaları ve özel bankalar müşterilerine özel farklı faiz oranları ve farklı tutarlarda kredi sunuyor. Bu bankalardan biri de Garanti Bankası’dır. Garanti Bankası’ndan yalnızca T.C kimlik numaranız ile başvurabileceğiniz kredi ile 27 bin 500 TL’ye kadar nakit para alabileceksiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey kimlik kartınızın üzerinde yazan T.C kimlik numarası olacak.



Garanti Bankası’na ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda başvurunuz değerlendirilerek dakikalar içerisinde olumlu ya da olumsuz yönde bildirim tarafınıza iletiliyor. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda kredi tutarınız hesabınıza hemen yatırılıyor ve aynı gün içerisinde kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Sadece T.C. kimlik numaranızı kullanarak başvuru yapabileceğiniz bu kredi için banka sizden kefil ya da herhangi bir belge de talep etmiyor. Özellikle kasım ayı sonuna kadar yapacağınız kredi başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirilerek kullanıma açılıyor.

Garanti Bankası’ndan 27 bin 500 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istediğinizde banka yüzde 2,58 faiz oranı uyguluyor. 36 ay vadeli kredi için aylık taksit tutarı bin 302 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 46 bin 880 lira olmaktadır.

Dijital ihtiyaç kredisi için başvurularınızı şubeye gitmeye gerek kalmadan Garanti BBVA Mobil uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 444 0 335 nolu Anında Kredi Hattını arayarak sadece T.C kimlik numaranızı vererek 27 bin 500 TL tutarında kredinizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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