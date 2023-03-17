24 ay ödeme yok, 0.69 faiz var! Kamu bankalarından büyük kredi kampanyası: Bu kişilere 1 milyon TL birden verilecek!

Hükümet, İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmayı amaçlayan yeni bir kredi paketi açıkladı. Kentte beklenen deprem riskine karşı atılan bu adım, mülklerini dönüştürmek isteyen ev sahiplerine destek sağlamayı amaçlıyor. Kredi paketinin İstanbul'daki kentsel dönüşüm süreci üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kredi paketi, vatandaşlara 2 yıl ödemesiz ve %0,69 faiz oranıyla 1 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunacak. Kredi, özellikle deprem durumunda daha güvenli hale getirmek için kendi evlerini dönüştürmek isteyenlere yönelik. İstanbul'daki riskli konutların dönüştürülmesi için düşünülen kredi paketi ile ilgili hangi bankaların kredi sağlayacağı da dahil olmak üzere kredi paketinin ayrıntıları henüz açıklanmadı. Ancak, Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank gibi kamu bankaları tarafından sağlanması bekleniyor. Kredinin 10-15 yıl vade imkanı bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için yürürlüğe koyacağı yap-işlet modeliyle devletin kiralama sisteminin detaylarını da açıklaması bekleniyor.