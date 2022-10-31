EĞİTİM
31 Ekim 2022 - 18:18

24 Kasım 2022 resmi tatil mi? Öğretmenler günü okullar açık mı? 2022 resmi tatiller takvimi

24 Kasım Öğretmenler gününe az bir zaman kala internet üzerinden o güne dair araştırmalar yapılmaktadır. 24 Kasım resmi tatil mi, okullar açık mı, bankalar açık mı? sorularına yanıt arayan değerli okurlarımız için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır

EĞİTİM
31 Ekim 2022 - 18:18
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24 Kasım 2022 resmi tatil mi? Öğretmenler günü okullar açık mı? 2022 resmi tatiller takvimi


Öğretmenler gününün yaklaşmasıyla beraber çeşitli etkinliklerde düzenlenmeye başlarken aynı zamanda o günün tatil olup olmadığı da merak edilmektedir. 24 Kasım resi tatil mi? 24 Kasım okullar tatil mi? İşte detaylar...

24 KASIM 2022 RESMİ TATİL Mİ?

Öğretmen mesleğini icra edenlere tanınan günlerden olan 24 Kasım Öğretmenler Günü ülkemizde her sene düzenli olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından merak edilen ise 24 Kasım 2022 Öğretmenler Gününün resi tatil olup olmamasıdır. Öğretmenler günü resmi tatil olarak kabul edilmemektedir.

24 KASIM 2022 OKULLAR AÇIK MI?



Ülkemiz genelinde kabul edilen remsi tatiller arasında 24 Kasım Öğretmenler Günü yer almamaktadır. Bu nedenle okullar açık olup bunun yanı sıra öğretmenler gününe özel etkinlikler düzenlenebilir.

24 KASIM 2022 KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

24 Kasım Öğretmenler günü resmi tatil olmadığında ötürü tüm resmi yerler açık olup hizmet vermektedir. PTT, noterler, eczaneler, kargolar, marketler, alışveriş merkezleri, bankalar gibi her kurum 24 Kasım 2022 tarihinde hizmet vermektedir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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