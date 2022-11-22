EĞİTİM
22 Kasım 2022 - 11:50

24 Kasım öncesi öğretmenlere müjde! Bakan Özer açıkladı: Yüzde 30 indirimli olacak!

MEB Bakanı Mahmut Özer açıkladı. Öğretmenlere yıl sonuna kadar yüzde 30 indirim uygulanacak. İşte detaylar.

EĞİTİM
22 Kasım 2022 - 11:50
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24 Kasım öncesi öğretmenlere müjde! Bakan Özer açıkladı: Yüzde 30 indirimli olacak!


Bir haftalık ara tatilin ardından öğrenciler yeniden okullarına döndü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle bir araya geldi. Ara tatilden sonraki ilk derslerine giren öğrencilere başarılan dileyen Özer, öğretmenler için müjdeli haberi verdi.

MEB Bakanı Özer’den öğretmenlere müjde!

Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya geçen sistem ile öğrenciler sömestr ve yaz tatilinin yanı sıra iki dönemde de birer haftalık ara tatil yapıyor. Bu tatil sürecinde öğrencilerin dinlenmesi ve derslerine daha iyi adapte olmaları amaçlanıyor.



Geride bıraktığımız gün bir hafta tatil yapan öğrenciler yeniden okul sıralarına döndü. Öğretmenler de görevlerinin başına dönerek sınıflarda ders zilini çaldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’daki bir lisede yaptığı açıklamalar ile öğretmenlerin yüzünü güldürmeyi başardı.

Bakan Özer, daha önce öğretmenlerin, öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimle yararlanmalarına ilişkin oluşturdukları imkanı hatırlatarak yeni bir müjde verdi. Öğretmenlere sağlanan ayrıcalıkların kapsamını genişlettiklerinin altını çizerek, 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren 31 Aralık 2022 tarihine kadar öğretmenlerin, tüm öğretmenevi restoranları ve kafelerinden de yüzde 30 indirimden yararlanabileceklerini açıkladı.

24 Kasım öğretmenler günü öncesinde öğretmen olmanın ayrıcalığını bir kez daha anımsatan Bakan Özer, öğretmenlere seslenerek “ Tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz “ ifadelerini kullandı.

Bakan Özer’in açıklamaları doğrultusunda öğretmenevlerine giden öğretmenler hem yüzde 50 indirimli fiyat ile konaklama imkanı elde edecek hem de 31 Aralık gününe kadar öğretmenevi restoranları ve kafelerinden yüzde 30 indirimli alışveriş yapabilecekler. Okulun ilk gününde böyle bir haber alan öğretmenler Bakan Özer’e teşekkürlerini iletti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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