24 Mart vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 24 MART 2022 tarihli koronavirüs vaka sayılarını duyurdu.
VAKA SAYISI 17 BİN SINIRINDA
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde sempton gösteren 298 bin 461 kişiye koronavirüs testi yapılırken, 16 bin 894 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
SON 24 SAAT İÇİNDE 77 KİŞİ CAN VERDİ
Hastalık sebebiyle son 24 saat içinde ülke genelinde 77 kişi yaşamını yitirirken, 19 bin 553 kişi ise iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.
24 MART KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
VAKA SAYISI 17 BİN SINIRINDA
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde sempton gösteren 298 bin 461 kişiye koronavirüs testi yapılırken, 16 bin 894 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
SON 24 SAAT İÇİNDE 77 KİŞİ CAN VERDİ
Hastalık sebebiyle son 24 saat içinde ülke genelinde 77 kişi yaşamını yitirirken, 19 bin 553 kişi ise iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.
24 MART KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU