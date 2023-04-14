Kahramanmaraş depreminden sonra 11 il harap oldu ve 50.000'den fazla insan öldü. Depremin üzerinden iki ay geçti, facianın yaraları ise sarılmaya devam ediyor. Deprem bölgesindeki dersler başlangıçta iptal edildi. Bir süre sonra sağlam raporu alan okulların olduğu ilçelerde eğitime başlandı. Depreme dayanıklı olmadıkları tespit edilen ve enkazın henüz temizlenmediği eyaletlerde ve bazı ilçelerde ise okullar kapalı kaldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili son gelişmeleri açıkladı.
EĞİTİM
14 Nisan 2023 - 13:04
24 Nisan'da Hatay ve Adıyaman'da eğitim öğretim başlıyor!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı bir son dakika duyurusunda Hatay ve Adıyaman deprem bölgelerinde eğitimin 24 Nisan'da başlayacağını açıkladı.
EĞİTİM
14 Nisan 2023 - 13:04