EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 09:54

'24 saatte kargo teslimatı projesini başlatıyoruz'

Yurtiçi Kargo, 24 saatte kargo teslimatı projesini başlatıyor. Şirketin YK Plus 24 hizmeti ile İstanbul, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon şehirleri arasında ulaştırılan kargolar, 24 saat içinde adresine teslim edilebilecek.

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 09:54
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
'24 saatte kargo teslimatı projesini başlatıyoruz'

Son iki yılda hayata geçirdiği akıllı kargo dolapları, kargo otomasyon sistemleri, harita üzerinden canlı kargo takip sistemleri, teslimat gün tercih sistemleri gibi birçok proje ile kapasitesini 2 katına çıkaran Yurtiçi Kargo, şimdi de YK Plus 24 projesiyle belirlenen hatlarda 48 saat olan teslimat süresini 24 saate indiriyor. Proje kapsamında İstanbul'dan Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum illerine giden ve bu illerden İstanbul'a gelen kargolar, müşterinin tercihine göre tam 24 saat içinde teslim edilecek.

Konu konusu ile ilgili bilgi veren Yurtiçi Kargo Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, projenin detaylarını aktardı. Geçtiğimiz üç yıl içerisinde hem kapasite artışı aynı anda hız kazanma hedefiyle yeni projeler geliştirdiklerini aktaran Mustafa Canatan, YK Plus 24 ile acil ulaşması gereken şehirlerarası kargolar için müşterilerine yeni bir çözüm sunduklarını bilgisini verdi. Adı geçen şehirlerde, ister sözleşmesi olsun ister olmasın tüm müşterilerin YK Plus 24 gönderisi yapabileceğini aktaran Canatan, İstanbul, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum'da tüm Yurtiçi Kargo birimlerinden bu hizmetin alınabileceğini izah etti.

Canatan, projenin şimdilik 5 şehirde karşılıklı olarak başlatıldığının altını çizdi ve talep olan şehirlere göre hat sayısının artırılacağını belirtti. Canatan, “Şimdilik hat sayımızı 10 olarak belirledik ve adı geçen şehirlerde karşılıklı olarak YK Plus 24 ürününü aktif ettik. Bu noktadan sonra müşterilerimizin talebi ve isteği büyük önem arz edecek. Müşterilerimizin taleplerine göre ürünümüzü genişletebilir, başka şehirlere de taşıyabiliriz. Biz bu ürünü genişleteceğiz ama hangi şehirlerden başlayarak genişleteceğimizi müşterimizin talepleri belirleyecek” dedi.

“Havaalanı olan şehirlerin kargolarını uçuruyoruz”

Gelen taleplere göre havaalanı bulunan tüm şehirleri bu ürünün içine dahil edebileceklerini vurgusunu yapan Canatan, müşterilerin bu yöndeki taleplerini çağrı merkezlerinden, resmi sosyal medya hesaplarından ya da Yurtiçi Kargo birimleri üzerinden iletebileceğini belirtti.

“Odağımızda rakipler değil, müşterilerimiz var”

Şirketin müşteri taleplerini merkeze alan bir yapısı olduğunu belirten Canatan, “Yatırımlarımızı da her an bu bakış yönüyle gerçekleştiriyoruz. Bizim odağımızda rakiplerimiz değil, müşterilerimiz var. Başarıya giden yolun müşterilerimizin mutluluğundan geçtiğini biliyoruz” dedi.

Canatan, “Bildiğiniz üzere ülkemizde 40 yıl önce Yurtiçi Kargo'nun kurulması ile başlayan kargo yolculuğu, bugün hizmet verdiği alanlar ve sektör içerisinde faaliyet gösteren oyuncularıyla birlikte bir dev haline geldi. 40 yıl önce sadece birkaç kamyon ve birkaç şube ile başlayan bu büyük yolculuk, bugün dolaylı ve doğrudan milyonlarca insana istihdam sağlıyor. 80'lerin başında, internetin olmadığı, yolların, araçların, şimdiki modern şartlarda olmadığı, iletişimin kısıtlı olduğu bir dönemde çıktığımız bu yolda, yıllar içerisinde büyük değişim ve dönüşüm yaşayarak, her an en kaliteli hizmeti sunma motivasyonuyla bugünlere kadar geldik. Biz, aile olarak sektörümüzün çağın gereksinimlerine ayak uydurmasını, tercihten öte, sorumluluktan doğan bir zorunluluk olarak görüyoruz. Çünkü biz, görevimizi yerine getirirken bunun bir kamu hizmeti noktasında değere sahip olduğunun farkındayız. Yaptığımız işin ticari boyutu dışında kutsal bir boyutu da olduğunu düşünüyoruz. Bunun en bariz örneğini pandemide hepimiz yaşadık. O günlerde hatırlarsanız sokaklarda emniyet ve sağlık görevlilerinin dışında sadece biz vardık. Bu noktada işimizin topluma sağladığı faydayı anlatması bakımından pandemideki performansımızı oldukça önemli buluyorum" diye konuştu.

“Mutlu müşteriler için yatırımlarımıza hızlı şekilde devam edeceğiz”

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Selçuk Geçer paylaştı! Bu tahmin tüm hesapları değiştirecek... En büyük korkum dedi ve paylaştı!
Selçuk Geçer paylaştı! Bu tahmin tüm hesapları değiştirecek... En büyük korkum dedi ve paylaştı!
Antalya’da otomobil piyasasında 6+6 hareketliliği: 3-5 bin TL’sine bakmadan satmaya başladılar
Antalya’da otomobil piyasasında 6+6 hareketliliği: 3-5 bin TL’sine bakmadan satmaya başladılar
Turizmci turist sayısı kadar kişi başı geliri de odağına aldı
Turizmci turist sayısı kadar kişi başı geliri de odağına aldı
İşbir Sentetik’in enerji krizine çözümü Avrupa’da gündem oldu
İşbir Sentetik’in enerji krizine çözümü Avrupa’da gündem oldu
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2 arttı
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 2 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 122,4 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 122,4 arttı
Son Haberler
1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların izlediği dizi hakkında yeni gelişme!
1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların...
Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon yeni oyuncular duyuruldu
Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat...
Artan kira bedelleri sendikaları harekete geçirdi! Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için sendikalardan tazminat talebi...
Artan kira bedelleri sendikaları harekete geçirdi! Büyükşehirlerde...
Selçuk Geçer paylaştı! Bu tahmin tüm hesapları değiştirecek... En büyük korkum dedi ve paylaştı!
Selçuk Geçer paylaştı! Bu tahmin tüm hesapları değiştirecek......
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören tanıyamıyor! Artık kemikleri sayılıyor...
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören...
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlanan Yasak Elma yeni bölüm tarihi
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlanan...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın filmiyle meşhur olmuştu... Ece Alton yıllar sonra...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın...
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum yüzlü yakışıklı Çalışkan Ahmet yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı!
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum...
Bakan Kurum: 'Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek'
Bakan Kurum: 'Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek'
Kadınların turşu mesaisi başladı
Kadınların turşu mesaisi başladı
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore edildi
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore...
Gümüşhane’de İran uyruklu aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Gümüşhane’de İran uyruklu aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a geçti yer yerinden oynayacak! Yıldız oyuncunun yeni rolü çok konuşulacak
Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a...
Süper Lig'de kalesini gole kapatanlar zirvede!
Süper Lig'de kalesini gole kapatanlar zirvede!