240 bin TL’ye sıfır araç mı kaldı diyeceksiniz! Renault Clio satış rakamları şaşırtacak! Listeler oluşturulmaya başladı, herkes isim yazdırıyor! Uygun fiyata araç arayanlar ve bulamayanlar bu haber sizi ilgilendiriyor. Tam 240 bin TL'ye araç. 240 bin TL fiyata satışa çıkartılacak sıfır Renault Clio için listeler oluşturulmaya başlandı bile. Herkes isim yazdırıyor. Araca ilişkin bilgiler ve diğer detaylar haberimizde...
RENAULT CLİO'DAN İNANILMAZ KAMPANYA! ARAÇ FİYATLARI 240 BİN TLAraç fiyatlarının çok fazla arttığı günümüzde şok edici bir kampanya haberi geldi. Artık neredeyse uygun fiyata bir araç bulmak imkansız. Sıfır araçları geçin ikinci el araçlarda bile bu durum söz konusu değil. Fiyatların çok fazla yükselmesi nedeniyle araç alımında bir düşüklük yaşanmıştı hatta durma noktasına gelmişti pandemi sonrası. Şu an için ise piyasadan indirim haberler gelmeye başladı. 1 milyon 500 bin araç fiyatlarının yanında bu fiyat ilaç gibi gelecek. İşte araç almak isteyip de yüksek fiyatlar nedeniyle alamayan kişilere özgü bir indirim ve kampanya. Tüm ayrıntılar haberimizde...
Ülkede son yıllarda otomobil fiyatlarında ciddi bir yükselme yaşanıyor. Hatta en uygun otomobil markalarıdnan biri olan Renault Clio, Fiat Egea, Hyundai i20 gibi modellerin de fiyatları artmıştı. Şimdi ise müjdeli bir model ve indirim haberi geldi. Renault Hindistan ülkesine satışını yapmak için tasarladığı otomobilini ülkemize de göndermeyi amaçlıyor. Bu otomobilin fiyatı ise 240 ve 300 bin TL arasında. Otomobilin donanım açısından diğer otomobillerden daha düşük olacağı belirtiliyor. Haberler geldikçe detaylarını sizlere aktarıyor olacağız.