EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 12:00

245.000 TL'ye elektrikli arabanız olabilir! Citroen büyük kampanyayı duyurdu

Citroen Türkiye, C3, C3 Aircross SUV, C4, e-C4 ve C5 Aircross SUV gibi modelleriyle müşterilerine hizmet vermektedir. Ayrıca, özel kampanyalar ve finansman seçenekleri de sunmaktadır. Citroen, 2023 model elektrikli aracını 245 bin TL fiyatla sunmaktadır. Güncel Citroen model fiyat listesi için detaylar haberimizde...

EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 12:00
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245.000 TL'ye elektrikli arabanız olabilir! Citroen büyük kampanyayı duyurdu


Citroen Türkiye, Fransız otomobil üreticisi Citroen'in Türkiye'deki resmi temsilcisidir. Geniş bir bayi ağı ve servis hizmetleriyle müşterilere hizmet veren Citroen Türkiye, hatchback, sedan, SUV ve elektrikli araçlar gibi farklı segmentlerdeki modelleriyle Türk otomobil pazarında etkili bir konuma sahiptir.

İŞTE CITREON TÜRKİYE FİYATLARI

Citroen ve Nissan, Nisan 2023'te farklı tercihlere ve bütçelere uygun geniş bir araç yelpazesi sunuyor. Aşağıdaki liste, 2023 Citroen modelleri ve fiyatlarını içermektedir:



Citroen AMI: 245,900 Türk Lirası

nissan ami

2023 Citroen C3:

1.2 PureTech, 83 HP - 5 İleri Manuel Feel: 518,500 Türk Lirası

1.2 PureTech, 110 HP - EAT6 Feel Bold: 635,300 Türk Lirası

1.2 PureTech, 110 HP - EAT6 Shine: 660,900 Türk Lirası

1.2 PureTech, 110 HP - EAT6 ELLE: 681,400 Türk Lirası

2023 Nissan modelleri ve fiyatları ise şu şekildedir:nissan c3

Nissan C3 Aircross SUV:

1.2 PureTech, 130 HP - EAT6 Feel: 720,400 Türk Lirası

1.2 PureTech, 130 HP - EAT6 Feel Bold: 756,200 Türk Lirası

1.2 PureTech, 130 HP - EAT6 Shine: 821,800 Türk Lirası

1.2 PureTech, 130 HP - EAT6 Shine (Çift Renk): 826,900 Türk Lirası

Citroen C4:

citroen

1.2 PureTech, 100 HP - 6 İleri Manuel Feel: 749,100 Türk Lirası

1.2 PureTech, 130 HP - EAT8 Feel Bold: 876,100 Türk Lirası

1.2 PureTech, 130 HP - EAT8 Shine: 932,500 Türk Lirası

1.2 PureTech, 130 HP - EAT8 Shine Bold: 972,500 Türk Lirası

1.5 BlueHDi, 130 HP – EAT 8 Feel Bold: 922,200 Türk Lirası

Nissan e-C4:

100 KW Shine Bold: 982,700 Türk Lirası

1.5 BlueHDi, 130 HP - EAT8 Feel Bold: 1,116,900 Türk Lirası

1.5 BlueHDi, 130 HP - EAT8 Shine: 1,234,800 Türk Lirası

1.5 BlueHDi, 130 HP – EAT 8 Shine Bold: 1,311,600 Türk Lirası

Yukarıdaki fiyatlar, vergi oranları, kur dalgalanmaları ve diğer ekonomik faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, güncel fiyatlar için Citroen veya Nissan bayileri ile iletişime geçmenizi öneririz.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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