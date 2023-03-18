25-30 yıl arası evli olan kadınlara evden emeklilik! Sadece bu miktarı ödemek gerekiyor: Her ay tıkır tıkır emekli maaşı yatırılacak!

25 yıl evli kalan kişiler için emeklilik imkanı duyurusu yapılırken sadece 2 formülle milyonlarca kişi emekli aylığı almaya hak kazandı. Hiç sigortası olmayan ev hanımlarının yararlanabileceği bu imkan için detaylar tek tek açıklandı. İsteğe bağlı yapılan emeklilik için gerekli olan bilgiler haberin devamında.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
4A kapsamı içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan, herhangi bir şekilde mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu bulunmayanların kendi primlerini ödemesiyle beraber sağlık hizmetle beraber emekli olma imkanı sunuluyor. Ülkemizde ikamet eden kişiler sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşları bu imkandan faydalanabilir.
AYLIK 3.202 TL
İsteğe bağlı yapılan sigortada prim oranı, prime esas kazancında alt sınırla beraber üst sınır arasında yatırılan sigorta aylık yüzde 32 olarak belirlendi. Bunun yüzde 20 oranı malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi yüzde 12 genel sigortası üzerinden prim yatırılır. İsteğe bağlı sigortalının ödemeleri aylık tutarda 3.202,56 TL olarak belirlendi.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTASINDAN YARARLANABİLECEK ŞARTLAR
-18 yaşını doldurmuş olmak -5519 Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek olarak çalışmamak -30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan -Kendi sigortasından ötürü Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık aylığı almamak
EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLUR?
TBMM üzerinden sunulan yasa üzerinden ev hanımları çalışmasada borçlanarak emekli olunur. Kadınların borçlanarak emekli olması için doğum borçlanması ve yurt dışında ikamet edilen ya da çalışan sürenin borçlanılması gerekir. Sigortası olmayan kadınlar çalışmadığında sigorta primlerini kendisi ödemelerinin yapılması gerekir. Prim ödemeleri düzenli olarak yapılırken SGK
ödemelerinin tamamlanmasında işlemlerin yapılacağı kişiye bildirilir.
7.200 GÜN PRİM ŞARTI
2008 yılından sonra sigortası başlayan kadınların emekli olması için 7.200 gün prim günü için 20 yılın tamamlanması gerekir. Fakat çalışma hayatına giren ve emekli olacak kadar evli kalan kadınların faydalanması için yenilikler yapıldı. 20-25 yıl ev kadını olmak emeklilik için yeterli mi sorusuna yanıt çok geçmeden geldi. Böyle bir şeyin olmadığı belirtilirken emeklilik için prim ödeme şartı bulunuyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Belirlenen en düşük emekli maaşı 3.500 TL olurken gelen zamlarla beraber yeni tutar 5.500 TL olarak belirlendi. 2021 yılında 1500 TL olup geçen yıl ocak ayında 2.500 TL olurken temmuz ayında ise 3.500 TL olarak güncellendi.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube Müdürü (üni.mez.)1/4 Mevcut maaş: 20.724 Yüzde 7.96 zamlı maaş: 22.373,63 Memur (üni.mez) 9/1 Mevcut maaş: 12.632 zamlı maaş: 13.637,51 Uzman öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 18.246 Zamlı maaş: 19.698,38 Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 20.873 Zamlı maaş: 22.534,49 Uzman doktor 1/4 Mevcut maaş: 24.743 Zamlı maaş: 26.712,54 Hemşire (üni.mez.) 5/1 Mevcut maaş: 15.611 Zamlı maaş: 16.853,64