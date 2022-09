25 Ağustos 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu!

25 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu







Zincir market A101 belirli günlerde çıkardığı aktüel ürünleriyle müşterilerine kolaylık sağlamaya devam ediyor. Peki A101'in 25 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.A101'in 25 ağustos günü satılacak olan ürünleri şu şekilde;-Hı Leves 55UHL72" Ultra Hd Smart televizyon 5.699 TL -Toshiba 43K21163DT 43" Full Hd Smart televizyon 4.999 TL -Toshiba 50UA2063DT 50" 4K Android televizyon 6.299 TL -Toshiba 65UA2063DT 65" Ultra Hd Android televiyon 10.499 TL -SEG CM 580 5 kg çamaşır makinesi 3.199 TL -SEG NF 483 No Frost buzdolabı 6.999 TL -Flavel FLV 5001 BM 5 programlı bulaşık makinesi 3.599 TL -Flavel beyaz cam ankastre set (fırın, ankastre davlumbaz, ocaki9 5.499 TL -Xiaomi Redmi 9C 32 gb akıllı telefo 2.899 TL -Polo Smart yüz temizleme seti 39.95 TL -Alcatel 1T10 tablet 1.099 TL -Nisanla su dalgası maşası 249 TL -Piranha bluetooth hoparlör 99.95 TL -Sarex Flona saç kurutma makiesi 199 TL -Piranha bluetooth kulaklık 59.95 TL -Arzum Practical dik süpürge 499 TL -Piranha Bluetooth spor kulaklık 59.95 TL -Kiwi termoslu filtre kahve makinesi 249 TL -Piranha Duvar Şarjı 18W 89.95 TL -Arzum Starblend Multi blender seti 539 TL -Piranha USB kablo 3.0 A 24.95 TL -Singer Brillance dikiş makinesi 2.099 TL -Kiwi el blender seti 269 TL -Volta APEC 49.4 Cc Benzinli moped 19.499 TL -Tulu porselen salata kasesi 49.95 TL -Desenli su şişesi, yağlık 14.95 TL -Tulu porselen kase 24.95 TL -Ahşap kasa 15.95 TL -Tulu porselen sekizgen kupa 24.50 TL -Çok amaçlı plaj çantası 34.95 TL -Metalmex karma kek kabı 49.95 TL -Metalmex buzdolabı sebzelik matı 9.95 TL -5 litre kulplu cam kavanoz 49.95 TL -Benekli kapaklı kase 32.50 TL -3 litre kulplu cam kavanoz 29.95 TL -1 litre smart box 7.50 TL -Üstten basmalı rondo 69.95 TL -Kepçe kaşık altlık 9.95 TL -4'lü su bardağı LAV 65 TL -No frost saklama kabı 17.50 TL -4'lü meşrubat bardağı LAV 65 TL -Saklama kabı çeşitler 32.50 TL -Şekerlik LAV 24.95 TL -3'lü mikrodalga bas aç saklama kabı 19.95 TL -Kare saklama kabı 9.95 TL -26" jant bisiklet 1.099 TL -Eğitici çocuk kitapları 5.95 TL -Jwin Jt-301BK teleskop 149.95 TL -Klasik dünya masallaro 5.95 TL -45 litre masalı buzluk termos 399 TL -TRT Kaptan Pengu 5.95 TL -30 litre termos 199 TL -Boyama kitap çeşitleri 5.95 TL -25 ltire Castle termos 169.95 TL -Oyuncak market arabası 64.95 TL -20 litre izolasyonlu piknik çantası 49.95 TL -Oyuncak çamaşır makinesi, Alissa'nın fırını 34.95 TL -Izgara orta boy 24.95 TL -Mini odam Kartela 16.95 TL -Bahçe hortumu uzamalı 54.95 TL -3'lü Rool-up seyahat seti 17.95 TL -Saksı yuvarlak 9.95 TL -RAKLE yaz teması kokulu mum 19.95 TL -Balkon saksısı küçük 9.95 TL -Saksı makrome 18.95 TL -Balkon saksısı küçük 9.95 TL -Plaj havlusu jakarlı 39.95 TL -Bay bayan görünmez çorap Silk& Blue 5.95 TL -Plaj havlusu mikrofiber 49.95 TL -3'lü bay patik çorap Silk& Blue 15.95 TL -2'li Amerikan servis 39.95 TL -Bulaşık altlığı 9.95 TL -Runner 39.95 TL -Kısa kollu gömlek yaka pijama takımı kız çocuk 59.95 TL -Kısa kollu gömlek yaka pijama takımı kadın 89.95 TL -32'li XXL Aqua tuvalet kağıdı 89.95 TL -Elidor şampua- Rexona deodarant 39.95 TL -3 katlı XXL Aqua kağıt havlu 19.95 TL -8'li Lady Derby çift bıçaklı tıraş bıçağı 22.95 TL -12'li 3 katlı XXL Aqua kağıt havlu 54.95 TL -Kağıt yüz maskesi Beauty 8.90 TL -Çocuk bezi çeşitleri Soffio 119.90 TL -Fırçalı yüz temizleme köpüğü Vioe 17.95 TL -4 kg ultra çamaşır suyu Yetiş 34.90 TL -Orman meyveli sirke ve saç toniği Agiva marka 24.95 TL -4 kg bulaşık deterjanı Yetiş 37.90 TL -Duş jeli çeşitleri Camus marka 12.50 TL -Piliç bonfile dondurulmuş 55.90 TL -Kolay manikür Dermokil marka 21.95 TL -3'lü Ülker Biskrem 14.95 TL -1 litre oda spreyi Ritm marka 24.95 TL -Izgara et aromalı cips Ruffles marka 13.50 TL -4'lü kekikli zeytinyağlı Çizi kraker 14.95 TL -3 litre limonata Booly marka 19.95 TL -Mini fiyonk kraker Pretties marka 6.95 TL -3 litre karadut aromalı Booly marka içecek 19.95 TL -1 kg uzun piliç sosis Banvit marka 36.95 TL -3 litre ananas aromalı içecek Booly marka 19.95 TL -Taze kaymaklı peynir Otat Sürsene marka 50.95 TL -Çikolata kaplamalı karamelli bar çikolata çeşitler Beyoğlu Biscovito marka 1.50 TL -Tuzsuz tereyağı Otat marka 58.95 TL -Fındıklı sütlü çikolata Beyoğlu Rosso marka 4.45 TL -Tam yağlı olgunlaştırılmış keçi peyniri Ekici marka 38.95 TL -Çikolatalı çakıl taşı draje Vince marka 3.95 TL -1 kg kırma yeşil zeytin Kaanlar marka 34.90 TL -Sütlü çikolata kaplı karamelli yer fıstıklı ve nugalı bar Aldiva Mybar marka 2.95 TL -Kakaolu fındık kreması Torku Banada Miniki marka 32.50 TL -Çikolata çeşitleri Nestle Crunch marka 7.95 TL -Turist çayı Çaykur Rize marka 37.95 TL -Gofret çeşitleri Eti Hoşbeş marka 8.50 TL -100'lü poşet çay Karadem Demlik marka 29.95 TL -4'lü Hindistan cevizli coc star bar Ülker marka 7.95 TL -Milkshake çeşitleri Kentcafe marka 1.95 TL -3'lü karışık meyve barı Züber marka 11.95 TL -Tahin helvası çeşitleri Seyidoğlu marka 19.90 TL -Hindistan cevizi cipsi Züber marka 9.95 TL -1 litre meyveli içecek çeşitleri Juss marka 9.45 TL -Meyve bar çeşitleri Züber Kidz marka 4.95 TL -1.5 litre şekersiz gazoz Sarıyer marka 7.45 TL -Hindistan cevizi kaplı meyve topu çeşitleri Züber Loqum marka 4.95 TL -1.5 litre şekersiz kola Sarıyer marka 7.90 TL -Makarna çeşitleri Pastavilla marka 9.90 TL -1.5 litre şeftali aromalı soğuk çay Fuse Tea marka 12.90 TL -Makarna sosu çeşitleri Tukaş Gurme marka 9.90 TL -1.5 litre şekersiz aromalı gazlı içecek çeşitleri Sarıyer marka 7.45 TL -Patates cipsi çeşitleri Pattes marka 9.95 TL -Tırtıklı kraker çeşitleri Ülker Krispi marka 4.95 TL -Kavrulmuş fındık içi Çerezya marka 33.95 TL -1 kg tereyağı Torku marka 145 TL -Süt Torku marka 3.95 TL -Tam yağlı süzme beyaz peynir Torku marka 34.95 TL -Süt çeşitleri Torku Miniki marka 3.95 TL -400 gram krem peynir Torku marka 31.95 TL -1 litre süt Torku marka 17.50 TL -4'lü yarım yağlı Torku marka 58.50 TL -4'lü süt Torku marka 65.95 TL -4'lü yarım yağlı süt Torku marka 58.50 TL