25 bin 67 asker deprem bölgesinde sahada! Bakan Hulusi Akar'dan şehit açıklaması..













"DEPREM BÖLGESİNE 25 BİN 67 PERSONEL GÖNDERİLDİ"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde bölgede incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgede 25 bin 67 kişilik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) fiilen deprem bölgesinde çalıştığını, 63 uçak ile birlikte hava yardım koridoru vasıtasıyla 9 bin 780 uzman ile 625 ton erzak taşındığını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından arama ve arama amaçlı kurulan "Hava Tahliye Köprüsü"nde incelemelerde bulun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti. Denetlemeler de Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da hazır bulundu. 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndaki denetim ve teftişin ardından Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile birlikte diğer kuvvet komutanları da eşlik etti ve birlik komutanlarıyla bir video telekonferans toplantısı düzenlendi.Yerdeki çalışma ve faaliyetlerin güncel durumu hakkında bilgi veren Akar, deprem sonrası bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.Bakan Hulusi Akar, açıklamasının başında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlatarak, “Milli Savunma Bakanlığı Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları saat 04.30'da birliklerden durumla ilgili bilgi ve resim vermelerini istedi. Saat 05.00'te Komutanlığa dahil olan güçlerin söz konusu karargâhta afet acil durum merkezinin faaliyete geçtiğini ve bu noktadan sonra çalışmaların yoğun bir şekilde başladığını söyledi." diye konuştu. Bakan Akari Akar, depremden dolayı bu güne kadar bölgede görevli 4 askerin şehit olduğunu, 45 personelin de bölgede hayatını kaybettiğini belirterek, "54 yaralımız var, 78 meslektaşımız ve meslektaşlarımıza ulaşılamıyor." bilgisini verdi. "Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda 25 bin askeriyle deprem bölgesinde görev yapıyor." şeklidne konuşan Hulusi Akar, bunların yanı sıra tüm Milli Savunma Bakanlığı'nın yüksek alarmda olduğunu ve diğer çalışanların da çalışmalara katkı sağladığını söyledi.