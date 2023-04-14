25 evli kalana emeklilik yolu açıldı! SGK ve Bağ-Kur’lular, hiç sigorta girişi olmayanlar yararlanacak! 2160 gün ile hemen emekli olacaksınız







KADINLARA DESTEK DEVLETTEN







EV HANIMLARI 12.810 TL ALACAK





PRİMLERİN ÜÇTE BİRİNİ DEVLET KARŞILAYACAK





İSTEĞE BAĞLI SİGORTADA DEVLET DESTEĞİ

Başkan Erdoğan'ın yeni emeklilik yasası açıklamalarıyla birlikte, özellikle 25 yıl evli kalmış olanlar için emeklilik şartları araştırmaları hız kazandı. Yeni emeklilik sistemi, kadınlardaki anne olma ve çocuk sayısı gibi faktörleri de dikkate alacak şekilde tasarlandı. Bu sayede kadınlara erken yaşta emeklilik fırsatı sağlanacak. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Seçim Beyannamesi'nde yeni emeklilik reformu açıkladı. Bu reforma göre kadınlarda anne olma ve çocuk sayısı gibi faktörlere göre emeklilik yaşı aşağı çekilecek ve ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Yapılacak düzenlemeyle kadınlar daha erken ve daha az ödeyerek emekli olabilecekler. Ayrıca, isteğe bağlı sigortada prim yatıranların primlerinin üçte birini devlet ödeyecek. Bu müjdeyle birlikte, binlerce kişi yeni emeklilik sistemi hakkında detaylı araştırmalar yapmaya başladı.Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni emeklilik reformuna göre, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecekler. Bu kapsamda ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Devletin ödeyeceği aylık prim tutarı bin 67,52 Lira olacak ve ev hanımları aylık 2.135,4 Lira prim yatırarak emekli olabilecekler. Mevcut tutar üzerinden devlet desteği 12.810 TL olacak. Ayrıca, emeklilikte yaşa takılanlar için (EYT) yasa çıktı ve bu yasa kapsamında 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için yaş şartı aranmayacak. SSK'lı EYT'lilerin ise 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında prim gününü doldurması gerekiyor. İsteğe bağlı sigorta da ödemeler e-Devlet kapısı üzerinden yapılabiliyor ve isteğe bağlı sigorta primleri değişkenlik gösteriyor. Kayıtdışılık nedeniyle işveren primleri yatırmamış olan işçiler, arabulucuya gidip hizmet tespit davası açarak geri kazanabilirler.Yeni emeklilik reformuna göre, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecekler. Ayrıca, emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıktı ve bu yasa kapsamında 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için yaş şartı aranmayacak. Doğum yapan annelere borçlanma imkanı veriliyor. Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Bütün çalışanlara güvenceli çalışma hayatı sözü verilirken, pasif işgücü programlarına erişme imkanları artırılacak. Beş yıllık dönemde yeni 6 milyon istihdam yaratılacak.Kadınlar için doğum borçlanması imkanı verildi ve 3 çocuk için toplamda 6 yıl borçlanma yapılabilir. Ancak doğum yaptıktan sonraki 2 yıllık süre içinde çalışmamış veya prim ödememiş olmak gerekiyor. Borçlanmada her çocuk başına 720 gün kullanılıyor ve günlük ödeme tutarı 106,75 Lira. Ayrıca, çalışmayan ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta yaptırması durumunda devlet tarafından destek sağlanacak.