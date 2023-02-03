25 gün içinde formu doldurana tamı tamına 10.000 TL verilecek! O banka gemileri yaktı: Vatandaşa para yağdıracak!

Kampanyalarını sürekli yenileyen müşterilerine daima fırsatlar sunan YapıKredi yeni bir kampanya daha açıkladı. Müşterilerine avans verecek. Şartlar ve tüm detaylar haberin devamında.
YAPIKREDİ'DEN MÜJDE
Bankaların kampanya yarışına girdiği bu dönemde bir yenisi daha geldi. Vatandaşın yüzünü güldüren habere göre banka müşterilerine 10 bin TL'ye kadar faiz kredi taksitli avans vereceğini açıkladı. Kendi müşterilerine özel kampanyanın detaylarına göre, bu fırsattan yararlanmak için YapıKredi Mobil uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Kampanya süresini 1 Şubat- 28 Şubat olarak açıklayan banka müşterilerini sevindirdi. Telefonunuzu kullanarak faydalanabileceğiniz bu kampanyadan 10 bin TL'ye varan faizsiz krediden yarar sağlayabilirsiniz.