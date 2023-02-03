Kredi
03 Şubat 2023 - 11:45

25 gün içinde formu doldurana tamı tamına 10.000 TL verilecek! O banka gemileri yaktı: Vatandaşa para yağdıracak!

Vatandaşa kampanyalarıyla güzel haberler veren bankalara bir yenisi daha eklendi. 2023 kampanyasıyla müşterilerinin yüzünü güldüren banka haberimizde. Peki bu banka hangisi? İşte detaylar.

Kredi
03 Şubat 2023 - 11:45
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25 gün içinde formu doldurana tamı tamına 10.000 TL verilecek! O banka gemileri yaktı: Vatandaşa para yağdıracak!


Kampanyalarını sürekli yenileyen müşterilerine daima fırsatlar sunan YapıKredi yeni bir kampanya daha açıkladı. Müşterilerine avans verecek. Şartlar ve tüm detaylar haberin devamında.

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YAPIKREDİ'DEN MÜJDE



Bankaların kampanya yarışına girdiği bu dönemde bir yenisi daha geldi. Vatandaşın yüzünü güldüren habere göre banka müşterilerine 10 bin TL'ye kadar faiz kredi taksitli avans vereceğini açıkladı.

Kendi müşterilerine özel kampanyanın detaylarına göre, bu fırsattan yararlanmak için YapıKredi Mobil uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Kampanya süresini 1 Şubat- 28 Şubat olarak açıklayan banka müşterilerini sevindirdi. Telefonunuzu kullanarak faydalanabileceğiniz bu kampanyadan 10 bin TL'ye varan faizsiz krediden yarar sağlayabilirsiniz.

yapıkredi kampanya

6 AYA VARAN VADE

Kampanyada kullanılacak olan nakit avansı 10 bin TL olarak belirleyen banka vade süresini de açıkladı. 6 aya varan vade geçerli olacağını duyurdu. Aynı zamanda kampanyadan, kredi kartının açılmasından itibaren bir kere faydalanılabilecek olduğunu da açıklayan banka yetkilileri güzel haberi müşterilerine duyurdu. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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