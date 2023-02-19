









ŞOK MARKET'İN İNDİRİM KATALOĞU







25 TL'lik alışveriş yapan bu ürünleri yok fiyatına alacak! ŞOK'ta dev kampanya başladı! ŞOK Market'in dev indirim kataloğu yayınlandı. Marketin yayınladığı indirim kataloğunda Columbia ve Nike markalı ürünler dikkatleri üzerine çekip, müşterilerin heyecanlanmasına neden olurken diğer bir çok aktüel ürününün fiyatı da şaşırttı. Fiyatları gören ŞOK markete koştu. İşte müşterileri heyecanlandıran Aktüel ürün fiyatları...Şahane cumartesi indirim kampanyası. Şok markette müşterilerin yüzünü güldürecek bir kampanya yayınlandı. ŞOK markette aktüel ürünlerde inanılmaz fırsatlar ve kampanyalar. Fİyatları ve ürünleri görenler ŞOK markete koşuyor. Bu fırsat kaçmaz. Acele edin. İşte o indirimli ürünler ve katalog fiyatlar ve diğer ayrıntılar...Aktüel ürünlerde yaptığı sınırsız indirim ve katalogları ile birlikte müşterilerine sınırsız hizmet sunuyor. Müşterilere sundukları aktüel ürünler alıcılar tarafından çok talep görüyor. 25 TL üstü alışverişlerde 910 Omo Siyahlar Sıvı Deterjan 46 TL, 300 ml Palmolive Duş Jeli 38 lira ve 4x200 Coca Cola Cam Şişe 25 TL'den tüketicilerin hizmetine sunulacak. İşte o indirim kataloğu...AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU