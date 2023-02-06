25 yaş üstüne 2.715 TL yardım ödenecek: Almak için bu şart aranıyor







SOSYAL DESTEK ÖDENEĞİNDE ARANAN ŞARTLAR











Engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak sosyal güvencesi olmayan engelliler ile ebeveyni olmayan çocuklara maddi durumlarına göre yardım sağlamaktadır. Yardım tutarları da 2023 Ocak ayı ile birlikte yüzde 30 arttı. Vakıflar genel Müdürlüğü aracılığı ile yapılan yardım desteğinde bu yıl gerçekleştirilen yüzde 30 zamla beraber 2 bin 715 lira 19 kuruş ödenek sağlanacak.Bu hibeden yararlanabilmek için engelli veya yetim; sosyal güvencesi, geliri veya emekli maaşı, mahkeme kararı veya kanuni desteği, taşınır ve gelir getirici gayrimenkulü veya ihtiyaç sahiplerine ayrılan aylık miktarını geçmeyecek şekilde aylık ortalama geliri çekilmiş olmaması gerekldir.Maaş bağlanan kişilerde vefat, mutaçlığın kalkması veya bakım altına alınmasının halinde ödenek kesilmekltedir. Ayırca, yetim erkek veya kız çocuklarının 18 yaşını örgün lisede ya da dengi okularda 20 yaşını örgün yükseköğrenim okullarında 25 yaşını tamamladıklaırnın tespitinde bağlanan aylık kesintiye uğrayacaktır. Aynı zamanda üzerine kayıtlı olarak lüks sınıf aracın tespitinin yapılması veya yine lüks aracın ruhsatına ship olunmasu sağlanan muhtaçlık aylığının miktarının 170 kat üzerine çıkması durumunda verilen aylık miktarları kesilmektedir.