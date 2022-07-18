DÜNYA
18 Temmuz 2022 - 15:51

25 yaşındaki kadının midesinden çıkan 158 metal cisim doktorları şoke etti!

Van'da 25 yaşındaki genç bir kadın karın ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada muayene olan genç kadın acil ameliyata alınırken, kadının midesinden çıkan 158 metal cisim doktorları şoke etti. Doktorlar, kadının bazı kesici cisimleri yutmadan önce poşete sardığını gördü.

DÜNYA
18 Temmuz 2022 - 15:51
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25 yaşındaki kadının midesinden çıkan 158 metal cisim doktorları şoke etti!


Van'da ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen 25 yaşındaki genç bir kadın, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile birlikte Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrası genç kadının ameliyata alınmasına karar verildi.

İlk muayene sonrasında genç kadının tomografisinde çıkan tel ve bazı yabancı cisimlerin mideden alınması yönünde başlatılan ameliyatta, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve asistanları mideden çıkanları gördükçe şaşkınlıklarını gizleyemediler.



kadının midesinden çıkan 158 metal cisim

"158 metal parçası çıkarıldı"

Genç kadının midesinden tırnak makasından çakıya, meyve bıçağından cımbıza, çividen iğneye kadar çok sayıda metal çıkaran doktorlar bu metallerin yanı sıra kadının midesinden poşete sarılmış halde bazı kesici aletler de çıkardı.

Ameliyatı başarı geçen genç kadın, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

Amaliyatı gerçekleştiren Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş, hastası ile ilgili yaptığı açıklamasında iğne yutmaya bağlı olarak gelişen karın ağrısı şikayeti ile hastanelerine gelen genç kadının midesinde bu kadar büyük bir metal topluluğu beklemediklerini ve ameliyatta mideyi açtıklarında çok sayıda yabancı cisimle karşılaştıklarında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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