Van'da ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen 25 yaşındaki genç bir kadın, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile birlikte Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrası genç kadının ameliyata alınmasına karar verildi. İlk muayene sonrasında genç kadının tomografisinde çıkan tel ve bazı yabancı cisimlerin mideden alınması yönünde başlatılan ameliyatta, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve asistanları mideden çıkanları gördükçe şaşkınlıklarını gizleyemediler.
DÜNYA
18 Temmuz 2022 - 15:51
25 yaşındaki kadının midesinden çıkan 158 metal cisim doktorları şoke etti!
Van'da 25 yaşındaki genç bir kadın karın ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada muayene olan genç kadın acil ameliyata alınırken, kadının midesinden çıkan 158 metal cisim doktorları şoke etti. Doktorlar, kadının bazı kesici cisimleri yutmadan önce poşete sardığını gördü.
DÜNYA
18 Temmuz 2022 - 15:51