25 yıllık evli olan kadınlar başvursun: Emekli maaşı alacaklar!

İsteğe Bağlı Sigortalılık ile Emeklilik İmkanı

Şartlar Nedir?

Ev Hanımları İçin;

Emeklilik Şartı Yardımı

Kanun Taslağı Detayları

Ev Hanımları Nasıl Emekli Olacak?

SGK, ev hanımlarına 47-48 yaşında en az 5.500 TL maaş ve 1261 gün primle emekli olabilmeleri için yeni fırsatlar sunuyor. Eğer 25 yıllık evli ve şartları sağlıyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bu avantajından yararlanabilirsiniz. Uzun süredir evli olup, sigortası olmayan ev hanımları için, SGK, emekli olmak ve bu haktan yararlanmak isteyen bireyler için çeşitli koşullar sunuyor. Daha önceki iş deneyimleri ne olursa olsun, emeklilik için uygunluk kriterlerini bu yazı aracılığıyla öğrenebilir ve SGK'ya başvurabilir.Özellikle çalışma imkânı bulamayan ev hanımlarına yönelik bu sistem büyük kolaylık sağlıyor. Ancak Bağkur şartları daha önce sigortalı bir işyerinde çalışmamış olanlar için geçerli. Öte yandan 1 Ekim 2008'den önce yapılan bir sigorta varsa ve primi yetersizse 1261 günü aşmamak kaydıyla SSK'dan emekli olunabiliyor.Hükümet, evde el işi yaparak ailesinin gelirine katkıda bulunan ev kadınlarına emeklilik yardımlarının yanı sıra vergi avantajları da sunuyor. Yasaya göre vatandaşların emekli olabilmeleri için üç temel kriteri karşılamaları gerekiyor. Binlerce vatandaş, dışarıdan prim ödeyerek emekli maaşı alma seçeneğinden şimdiden yararlandı. Bu seçenek ev kadınları arasında popüler. Bilindiği üzere dışarıdan prim ödeyerek emekli maaşı alınabiliyor. Ev kadınları için 2020'de sunulan yasa tasarısıyla ilgili son gelişmeler ise ilgi uyandırdı.4A kapsamında, 30 günden az çalışan veya tam zamanlı çalışan olmayan ve zorunlu sigortalı olma şartı aranmayan kişiler, kendi primlerini ödeyerek sağlık hizmeti alabilir ve emekli olabilir. İsteğe bağlı sigorta, gönüllü olarak prim ödeyenlerin uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortasından yararlanmasını sağlar. Yaş şartının sağlanması halinde borçlanma yoluyla elde edilen toplu ödeme ile erken emeklilik sağlanabilir.İsteğe bağlı sigorta aylığına hak kazanabilmek için kişilerin öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile başvurmaları gerekiyor. Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması ve her ay prim ödemesi gerekiyor.2020'de önerilen bir yasa tasarısı, hiç çalışmamış ev kadınlarına emeklilik seçenekleri sunuyor. Sigorta başlangıcı 2008 yılından sonra olan kadınların emekli olabilmesi için 7.200 gün prim ödeme ve 20 yıl prim ödeme şartı aranıyor. Bununla birlikte, en az 25 yıllık evli ve 50 yaşını doldurmuş ancak emekli olamayan kadınların faydalanması için bir kanun teklifi sunuldu. TBMM Komisyonu'na 01 Ocak 2020 tarihinde 2/2492 esas numarası ile havale edilen kanun teklifi, ev hanımlarına hiç çalışmamış olsalar dahi emekli olma imkânı tanıyor.Teklife göre ilk şart, kadınların 1995 yılında veya öncesinde yasal olarak evlenmiş olmaları. Bu, 25 yıl veya daha uzun süredir evli olan ev kadınlarının emeklilik yardımından yararlanabileceği anlamına geliyor.Yasa tasarısı, uygunluk için iki temel koşul içeriyor. Birincisi, kadınların 1995 yılından önce yasal olarak evlenmiş olmaları, yani 25 yıl veya daha uzun süredir evli olmaları. İkinci olarak da kadının yaşı da dikkate alınıyor. 50 yaşın üzerinde olmak (1970 veya daha önce doğmuş olmak), 18 yaşın üzerinde olmak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile herhangi bir bağı olmamak, SGK tarafından sigortalı olarak bildirilmemek, herhangi bir işyerinde çalışmamak, SGK'dan herhangi bir maaş veya emekli maaşı almamak ve gelir vergisine tabi olmamak (geliri olmamak) yer alıyor.Kadınlar ya doğum borçlanması ya da yurtdışında ikamet ettikleri veya çalıştıkları süreleri borçlanarak emekli olabilir. Bu durumda ev hanımı daha önce sigortalı olmadığı ve sigorta primi ödenmediği için sigorta primlerini kendisi ödemek zorunda kalır. Prim ödemelerinin her ay düzenli olarak SGK'ya ödenmesi gerekmekte olup, ödemeler tamamlandıktan sonra emeklilik işlemleri gerçekleştirilir. Emeklilik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için kadının Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) her ay düzenli ödeme yapmayı unutmaması önemli. Prim borçlarının tamamı ödendiğinde, emekli aylığını almaya başlayacak. SGK primlerinin tutarlı ve zamanında ödenmesi, emeklilik yardımlarının sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde alınmasını sağlayacak. Emeklilik döneminde istikrarlı bir mali geleceği güvence altına almak için bu ödemelere öncelik vermek ve bunları aksatmamak ise önemli.