Aktüel
03 Şubat 2023 - 17:30

26 gününüz kaldı! Mobil uygulamadan bunu yapan Bankkart'lılara 250 TL hediye edilecek!

En fazla müşteri potansiyeline sahip kamu bankalarından olan Ziraat bankası yeni yılda kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Ziraat bankası Bank kartlılara özel kapmayasını açıkladı. İşte haberin detayları…

Aktüel
03 Şubat 2023 - 17:30
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26 gününüz kaldı! Mobil uygulamadan bunu yapan Bankkart'lılara 250 TL hediye edilecek!
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Ziraat Bankası yeni yılda müşterilerini sevindirmeye, yaptığı kampanya fırsatları ile kazançlı çıkmalarını sağlamaya devam ediyor. Şubat ayına özel yeni kampanyasını duyurdu. Detaylar haberimizde…

ziraat

28 ŞUBAT’A KADAR SMS GÖNDERENE 250 TL VERİLECEK: ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİNE DUYURDU!



28 Şubat 2023 tarihine kadar bank kart kullanan müşterileri için yaptığı kampanyayı duyurdu. Bank kartlılara özel olan kampanyaya göre bankkart.com.tr adresinden Bank kart Mobil'i kullanarak veya kampanyaya katılmak için SUBAT250 yazıp 4757 girerek toplam 250 TL Bank kart Lirası alabilirsiniz.

Şubat ayına özel kampanyada, her 500 TL ve üstü harcamalarınıza 50 TL toplam da 250 TL Bank kart Lirası hediye alacaksınız. Kampanya detayları bankanın internet sitesinde yayınlanmaktadır.

KAMPANYA DETAYLARI İLE İLGİLİ ŞU İFADELER KULLANILDI:

Kampanya şubat ayına özel 1 – 28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyaya katılımın bankkart.com.tr üzerinden Bank kart Mobil kullanılarak veya SUBAT250 yazıp 4757'ye SMS gönderilerek onaylanması gerekmektedir.

Promosyondan yararlanmak için, satın alma işleminden önce promosyona katılmanız gerekmektedir.

Kampanyaya katılan müşteriler, kampanya süresince banka kartlarıyla aynı anda 500 TL ve üzeri işlem yaptıklarında 50 TL ve toplam 250 TL banka kartı Lirası kazanıyor.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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