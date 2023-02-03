26 gününüz kaldı! Mobil uygulamadan bunu yapan Bankkart'lılara 250 TL hediye edilecek!

Ziraat Bankası yeni yılda müşterilerini sevindirmeye, yaptığı kampanya fırsatları ile kazançlı çıkmalarını sağlamaya devam ediyor. Şubat ayına özel yeni kampanyasını duyurdu. Detaylar haberimizde…
28 ŞUBAT’A KADAR SMS GÖNDERENE 250 TL VERİLECEK: ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİNE DUYURDU!
28 Şubat 2023 tarihine kadar bank kart kullanan müşterileri için yaptığı kampanyayı duyurdu. Bank kartlılara özel olan kampanyaya göre bankkart.com.tr adresinden Bank kart Mobil'i kullanarak veya kampanyaya katılmak için SUBAT250 yazıp 4757 girerek toplam 250 TL Bank kart Lirası alabilirsiniz. Şubat ayına özel kampanyada, her 500 TL ve üstü harcamalarınıza 50 TL toplam da 250 TL Bank kart Lirası hediye alacaksınız. Kampanya detayları bankanın internet sitesinde yayınlanmaktadır.