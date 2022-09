26. Türk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul’da başladı

İlki 1991 yılında düzenlenen Uluslararası Dişhekimliği Kongresi her yıl düzenli olarak devam etmekteydi. Ancak pandemi sürecinde bu buluşmalara 3 yıl ara verilmişti. Pandemi nedeniyle verilen 3 senelik aranın ardından kongre İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenmeye başlandı. Bilimsel gelişmeler ve teknolojik yeniliklerin konuşulduğu kongrede benzer şekilde fuar alanı da oluşturuldu. Oluşturulan fuar alanında diş hekimleri yeni nesil ekipmanları inceledi.Kongre konusu ile ilgili konuşan Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Tarik İşmen, “Son kongremizi 2019 yılının mart ayında gerçekleştirmiştik. Pandeminin başlangıcı olarak kabul edilen 2020 yılından sonra kongre ve toplantılarımız yarım kaldı. Pandemi global olarak etkilerini ağır ağır azaltmaya başlayınca bu kongrenin yapılabilirliği ortaya çıktı. Bu kongre dünyada gelinen noktada mesleğimiz alanındaki gelişmeleri gördüğümüz ve sosyalleştiğimiz bir zaman dilimi. Ülkenin farklı bölgelerinden 6000'e yakın meslektaşımız burada. Yaklaşık 30 ülkenin birlik başkanı burada. Dünya Dişhekimleri Birliği Başkanı İhsane burada. Türkiye tüm dünya için aslında bir mücevher taşı noktasında. İstanbul da bu taşın dikkat çeken yeri. Çünkü sosyal yaşantısı ve kongrelerinin gelişmişliği açısından bu iş için uyum gösteren alan olarak görülüyor. Bizim şu andaki en büyük hedefimiz 2013'te gerçekleştirdiğimiz Dünya Dişhekimleri Kongresini 2025'te tekrar ülkemizde gerçekleşmesini sağlamak” diye konuştu.Kongreye katılan Hatay Dişhekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin, “Dişhekimlerinin uluslararası kongreleri hem Türkiye, hem Ortadoğu bunun yanı sıra dünyada en saygın kongrelerden biri. Bu kongre hemen hemen 30 yıldan beri yapılıyor. Pandemiden dolayı 3 yıldır ara verilmişti. Pandeminin bizde bıraktığı izlerden sonra çok ciddi ilgi duyulan ve yeni mezun meslektaşlarımızla bir arada olduğumuz önemli bir kongrenin içerisindeyiz. Bir de 2023 cumhuriyetimizin 100. yılı ve bizim açımızdan çok fazla anlam dile getiriyor. Bu özel yılımızda Türkiye'nin her yerinde bilimsel toplantılar, önemli etkinlikler ve çalışmalar yapacağız” dedi.Kongre için İstanbul'da bulunan Adana Dişhekimleri Oda Başkanı Fatih Güler ise ”Uzunca bir süredir pandemi dolayısıyla bu kadar büyük bir organizasyon yapılamıyordu. Burada, bir arada olmaktan çok mutluyuz. Online toplantılar bu sıcaklığı veremiyordu elbette ki. Bir araya gelmek bize yeni bir dinamizm katıyor. Bundan sonraki kongre ve bilimsel toplantılarda da bilgilerimizi güncelleyeceğiz. Öğrencilerimize yeni bir vizyon, bakış açısı katıp önümüzdeki yıllarda bizleri neler beklediğini görmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye Dişhekimleri Birliği Merkez Denetleme Üyesi Mithat Baklacı, “Eğitim her yaşta olduğu için bu dönemler de bilgilerimizi tazelemek adına büyük bir fırsat. 150'ye yakın hocamız son gelişmeleri burada bize anlatacak. Pandemiden sonraki ilk kongremiz. Beraber okuduğumuz arkadaşlarımızı tekrar görme ve buluşma noktası da oluyor. Aynı zamanda sosyal bir program da oluyor. Eşlerimiz İstanbul'u gezerken biz de burada bilgilerimizi tazeliyoruz. Fuarlar malzeme temini ve yeni çıkan malzemelerin tanıtımı yönünden de bir fırsat. Mesleğimize katkı sağlayan önemli bir etkinlik” dedi.Açılış konuşmalarının ardından diş hekimlerine ödülleri verildi. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi'nin 8-11 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde çeşitli etkinlikler, sunumlar ve fuar tanıtımları şeklinde devam edeceği öğrenildi.