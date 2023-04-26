26 yaş altı gençler bu kampanyayı kaçırırsa üzülecek! Sadece 5 gün kaldı: Yarı yarıya düşecek







AKBANK GENÇLERE ÖZEL KAMPANYA







Son dönemde her alanda artan ekonomik zorluklardan öğrenciler de etkileniyor. Akbank tarafından başlatılan kampanya birkaç gün içinde bitecek! Peki şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Akbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında 18-26 yaş gençler bankadan kullandıkları ödemelerde iade yapabilecek. 30 Nisan'a kadar yapılan oyun harcamaları için banka tarafından başlatılan kampanyaya göre iade hakkı verilecek. Kampanyaya internet üzerinden başvuru yapılabilecek. Kampanyadan sadece 18-26 yaş arası gençlerin Üniversiteli Akbank programına katılmış olması gerekiyor.Akbank kampanyası kapsamında mobil uygulamaya girerek Üniversiteli Akbanklı kısmına katıl diyerek ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru formu doldurarak katılım sağlanabilir. Kampanya kapsamında Steam ve Epic Games platformlarında Akbank kart ile yapılan harcamaların yüzde 50'si ve toplam 50 TL iade yapılacak. Bir müşterinin en fazla iade alabileceği tutar 50 TL olarak belirlendi. Kampanya 30 Nisan tarihinde sona erecek. Akbank Bireysel Axess, Wings, Axess Öğrenci kart, Akbank banka kartları ile yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilecek. Uygulamaların mağazalarından yapılan harcamalar kampanyaya dahil olmayacak. Kampanya kapsamında iade edilen 50 TL tutar 1-5 Mayıs tarihleri arasında karta yüklenecek.