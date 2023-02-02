26 yaş altındakilere bayram ettiren ödeme! PTT tak diye 7500 TL'yi cüzdanınıza koyacak: Bu şart gözden kaçmasın







18-26 YAŞ ARASI GENÇLERE YÖNELİK DEVLETTEN ÖDEMELER: E-DEVLET'TEN VE PTT'DEN ALABİLECEĞİNİZ YARDIM!







PTT İLE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ORTAK ÇALIŞIYOR

Devletten 18-26 yaş arasında işsiz gençler için 1.250 TL aylık yardım ödemesi yapılması için başlatılan kampanya ile vatandaşların zorlu yaşam şartlarına bir nebze olsun çözüm bulunmaktadır.Devlet tarafından kamuya yönelik çalışmalarının bir parçası olarak, 18 ile 26 yaş arasındaki gençler için özelleştirilmiş destek ödemelerinin başlaması konusunda bir duyuru yapıldı. Evinde 18 ile 26 yaş arası çocuğu bulunan aileler bu destek ödemelerinden faydalanabilecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) arasında yapılan ortak çalışmalarla bu yardım ödemelerinin başlatılmasıyla, aylık 1.250 TL ödeme yapılacak. Bu ödeme ile beraber toplamda 7.500 TL yardım alacak olan kişiler, e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Kartı ile başvurularını yapabilecek. Bu yardım ödemeleri karşılık ve geri ödemesi olmayan hizmetler olarak vatandaşa sunulmaktadır. Başvurular için 18 - 26 yaş aralığında olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Ayrıca kamu çalışanı veya özel sandığa mensup çalışanlar da bu ödemelerden yararlanamaz. Böylece hükümet, günümüzdeki zorlu yaşam şartlarına karşı destek olmak ve gençlerin yaşam standartlarını arttırmak için bu yardım ödemelerini başlatmış oluyor. Gençlerin destek almaları için en yakın PTT şubesine başvurularını yapmaları gerekiyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de başvurularını yapmaları mümkün.