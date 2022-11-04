Otoyolda bir aracın sıkıştırılması üzerine Erica Hoy'un içerisinde bulunan araç ile feci kaza meydana geldi. 26 yaşındaki genç oyuncu ikiz kardeşi ve erkek arkadaşının da gözleri önünde hayatını kaybetti. Kariyerinin başında olan genç oyuncu yeni dizi anlaşması yapsada malesef ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 09:45
26 yaşındaki genç oyuncu hayatını kaybetti! Feci trafik kazasında 2 yaralı 1 ölü
Avustralya'da yaşanan feci kazada oyuncu Erica Hoy hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın görüntüleri çok geçmeden sosyal medya üzerinden yayılırken otoyolda kamyonet ile çarpışan araç yerle bir oldu. Oyuncu Ercia Hoy'un içinde bulunduğu trafik kazasına ilişkin detaylar haberimizde
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 09:45
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