26 yaşındaki genç oyuncu hayatını kaybetti! Feci trafik kazasında 2 yaralı 1 ölü







OLAY YERİNDEN KAÇTI







Otoyolda bir aracın sıkıştırılması üzerine Erica Hoy'un içerisinde bulunan araç ile feci kaza meydana geldi. 26 yaşındaki genç oyuncu ikiz kardeşi ve erkek arkadaşının da gözleri önünde hayatını kaybetti. Kariyerinin başında olan genç oyuncu yeni dizi anlaşması yapsada malesef ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.Araç içinde Erica, ikiz kardeşi Lisa ve erkek arkadaşı Mike Reader'in bulunduğu araçta genç oyuncu hayatını kaybederken erkek arkadaşı ve kız kardeşi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçması üzerine çok geçmeden düzenlenen operasyon ile yakalandı. Carlie Eileen Richards ekipler tarafından yakalanan katil sürücü haberlerde yer alan bilgilere göre 38 yaşında olay yerinde gözaltına alındı.