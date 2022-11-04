MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 09:45

26 yaşındaki genç oyuncu hayatını kaybetti! Feci trafik kazasında 2 yaralı 1 ölü

Avustralya'da yaşanan feci kazada oyuncu Erica Hoy hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın görüntüleri çok geçmeden sosyal medya üzerinden yayılırken otoyolda kamyonet ile çarpışan araç yerle bir oldu. Oyuncu Ercia Hoy'un içinde bulunduğu trafik kazasına ilişkin detaylar haberimizde

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 09:45
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26 yaşındaki genç oyuncu hayatını kaybetti! Feci trafik kazasında 2 yaralı 1 ölü


Otoyolda bir aracın sıkıştırılması üzerine Erica Hoy'un içerisinde bulunan araç ile feci kaza meydana geldi. 26 yaşındaki genç oyuncu ikiz kardeşi ve erkek arkadaşının da gözleri önünde hayatını kaybetti. Kariyerinin başında olan genç oyuncu yeni dizi anlaşması yapsada malesef ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Araç içinde Erica, ikiz kardeşi Lisa ve erkek arkadaşı Mike Reader'in bulunduğu araçta genç oyuncu hayatını kaybederken erkek arkadaşı ve kız kardeşi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçması üzerine çok geçmeden düzenlenen operasyon ile yakalandı. Carlie Eileen Richards ekipler tarafından yakalanan katil sürücü haberlerde yer alan bilgilere göre 38 yaşında olay yerinde gözaltına alındı.



EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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