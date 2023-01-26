26 yaşından küçük gençler bayram edecek! PTT genç yardım paketiyle binlerce lira yardım dağıtacak: Kimliğini getiren alıyor







GENÇLER BU ÖDEMEYLE ŞENLENDİ! PTT'DEN 18-26 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERE YARDIM YAPILACAK! DOĞUM TARİHİNİ GÖSTEREN HEMEN ALIR!







PTT YENİ YARDIM DESTEK PAKETİ

PTT 2.215 TL BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

PTT’den gençlere destek müjdesi geldi. Gençler, T.C. kimlik kartları ile PTT şubelerine giderek yaşlarına göre sosyal yardım talebinde bulunabilirler. Geri ödemesiz yapılan 2.215 TL'lik ödemenin detayları belli oldu. Düşük gelirli ailelere sunulan yardımların ayrıntıları aşağıdaki gibidir:Gençlik Bakanlığı'nın 18-26 yaş arası gençlere yardım için PTT ile çalışacağı açıklandı. PTT aracılığıyla başvuran gençlere fırsat verilirken, herhangi bir koşul sunulmadan ödemeyi kimin nasıl yapacağı konusunda bilgi verildi. PTT 2.215 TL hangi koşullarda ve kime ödenecek?PTT'den yapılan ödemeler için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içinde acil nakit para ihtiyaçları nedeniyle geçim sıkıntısı çekenler için yardım kalemleri kuruldu. 18-26 yaş arası herkes PTT aracılığıyla 2.215 TL sosyal yardım alabilir. Ödeme talebinin şartları Bakanlık tarafından açıklandı. Türk vatandaşı olmak en önemli şartlardan biridir.Türk vatandaşı olmak İkamet adresiniz Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Yardım alabilmek için 18 ile 26 yaşları arasında olmalısınız. Kamu görevlisi veya özel fonların çalışanı olmamalıdır. Bu hizmetler, devlet pansiyonlarında, yetimhanelerde yaşayanlar ve askerlik görevi yapanlar da bu ödemeden yararlanabilir. Kişi başına düşen hane gelirinin üçte birinden az tutarın düşmesi gerekir.Yardım ödemeleri Gençlik Bakanlığı tarafından yapılıyor ancak ödemelere ilişkin resmi internet sitesinde detaylı bilgi verildi. Gençler başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden yapabilecekler ancak T.C. kimlik numarası ile başvurular için son tarih 31 Ocak 2023'tür.